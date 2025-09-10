Ngày 9/9, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu chủ trì buổi họp nghe báo cáo về tình hình vận hành các chuyến xe miễn phí phục vụ nhân dân tham quan triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc (Đông Anh, Hà Nội).

Sau khi nghe báo cáo từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Xây dựng cùng ý kiến của các đại biểu, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất số lượng xe phục vụ hàng ngày tại mỗi địa điểm.

Chủ tịch UBND TP giao VNPT Hải Phòng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương hoàn thiện ứng dụng (app) phục vụ người dân đăng ký sử dụng xe miễn phí tham quan triển lãm. Ứng dụng này cần được thông tin rộng rãi để người dân thực hiện đăng ký, hoàn thành trong ngày 9/9 và đưa vào sử dụng từ ngày 10/9.

Đối với người dân đăng ký hợp lệ, hệ thống sẽ gửi tin nhắn thông báo về số xe, thời gian và địa điểm xuất phát phù hợp với khả năng bố trí phương tiện. Trường hợp số lượng đăng ký vượt quá khả năng đáp ứng trong ngày, tin nhắn sẽ được gửi để thông báo về việc sắp xếp chuyến xe vào ngày tiếp theo cho những người còn nhu cầu.

Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ động nắm bắt thông tin để bố trí phương tiện và chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ các chuyến xe.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu tại triển lãm 80 năm Hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao nhiệm vụ truyền thông rộng rãi, cung cấp thông tin hướng dẫn để người dân đăng ký tham quan triển lãm. Đồng thời, sở cần kiểm soát chặt chẽ số lượng người tham gia, đảm bảo không vượt quá khả năng đáp ứng về phương tiện và chất lượng phục vụ.

Người dân vui vẻ trên chuyến xe miễn phí đến triển lãm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các doanh nghiệp lữ hành và Thành đoàn Hải Phòng bố trí nhân lực phục vụ các chuyến xe, hỗ trợ chu đáo cho người cao tuổi, trẻ em.

Bí thư TP Hải Phòng Lê Tiến Châu đón tiếp nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tham quan khu trưng bày của Hải Phòng

Chủ tịch UBND TP yêu cầu cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết phục vụ người dân tham quan, bố trí nhân lực trực vận hành các khu triển lãm của thành phố. Các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến kiểm tra, tham quan triển lãm cần được đón tiếp chu đáo. Các đơn vị liên quan kịp thời báo cáo, đề xuất với lãnh đạo UBND TP để bố trí đón tiếp theo thẩm quyền.