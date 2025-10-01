Đó là trường hợp chị N.M.T. (sinh năm 1981). Qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ thấy có nhiều khối u ở vùng bụng, trong đó có khối u hạ vị kích thước lớn khoảng 12 x 10 cm, lan đến rốn, khối u chắc và ít di động.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử cắt tử cung nội soi toàn phần cách đây 13 năm, vẫn giữ lại buồng trứng. Do vậy, các bác sĩ đặt ra nhiều khả năng, trong đó có u cơ trơn, u xơ tái phát hoặc u buồng trứng.

Để làm rõ bản chất khối u, người bệnh được chỉ định chụp MRI, nội soi ổ bụng và sinh thiết. Kết quả cho thấy các khối u mang tính chất nhân xơ, nghi ngờ gây đau ổ bụng. Tuy nhiên, qua hình ảnh và kết quả sinh thiết, xác định đây là tổn thương lành tính, loại trừ nguy cơ ác tính.

“Điểm quan trọng trong ca bệnh này là khâu chẩn đoán chính xác trước mổ, nhờ kết hợp cận lâm sàng, hình ảnh học và hội chẩn chuyên khoa. Điều này giúp ê-kíp phẫu thuật lựa chọn phương án điều trị tối ưu, an toàn cho người bệnh”, BS.CKI. Bùi Đức Lâm - Trưởng khoa Sản - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn, người trực tiếp điều trị cho người bệnh chia sẻ.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt đa bướu, mạc nối lớn, phần phụ phải và tai vòi trái, đồng thời xử lý khối u hạ vị kích thước lớn. Ca mổ diễn ra thuận lợi, khối u được loại bỏ hoàn toàn. Sau mổ, bệnh nhân hồi phục nhanh, ăn uống tốt, vết mổ ổn định và xuất viện sau một tuần.

Theo BS. Lâm, với những người bệnh đã từng can thiệp phẫu thuật vùng bụng - chậu trước đó có nguy cơ dính mô, do đó đòi hỏi bác sĩ phẫu thuật phải có kinh nghiệm và sự cẩn trọng trong từng thao tác. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp phẫu thuật và gây mê hồi sức, ca mổ đã được thực hiện an toàn, mang lại kết quả tốt cho người bệnh.

Chị T. (44 tuổi) mang trong người khối u xở tử cung lớn 12 cm nhưng không có dấu hiệu cảnh báo, ngoài thấy bụng to bất thường. Ảnh: BVCC

Mặc dù kết quả giải phẫu bệnh xác định là u lành tính và đã được loại bỏ, song vẫn còn nguy cơ tái phát (khoảng 1-2%). Vì vậy, BS. Lâm khuyến cáo người bệnh cần tái khám định kỳ 6 tháng/lần để theo dõi và phát hiện sớm nếu có dấu hiệu bất thường.

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo cho phụ nữ trong độ tuổi sinh sản (20-40 tuổi) cần chủ động đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng - 1 năm/lần. U xơ tử cung là bệnh lý khá phổ biến, chiếm tỷ lệ khoảng 20% ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Không ít trường hợp diễn tiến âm thầm, không có triệu chứng rõ ràng cho đến khi khối u phát triển lớn. Việc duy trì thói quen tầm soát sớm và định kỳ giúp phát hiện khối u ở giai đoạn đầu, điều trị đơn giản và hạn chế nguy cơ biến chứng.

Với đội ngũ bác sĩ giàu kinh nghiệm, được hỗ trợ bởi hệ thống trang thiết bị hiện đại, Khoa Phụ sản - Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn luôn nỗ lực mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho phụ nữ: từ tư vấn, tầm soát, theo dõi định kỳ đến điều trị các bệnh lý phụ khoa, u xơ, u buồng trứng, cũng như quản lý thai kỳ và thực hiện các phẫu thuật sản phụ khoa chuyên sâu.

(Nguồn: Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn)