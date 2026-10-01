Với thông điệp "Stepping Into the Future", Apollo Group chọn cách gia tăng lợi thế cạnh tranh bằng việc tập trung vào năng lực phân phối, quản trị thương hiệu và phát triển đội ngũ kế cận.

Apollo’s Vision Experience 2026 đánh dấu bước chuyển tiếp của Apollo Group trong hành trình phát triển sau hơn hai thập kỷ xây dựng thị trường tại Việt Nam. Ảnh: Apollo Group

Từ năng lực thị trường đến mô hình phát triển Asset-Smart

Trong hơn hai thập kỷ, Apollo Group phát triển từ nền tảng kinh doanh và phân phối để từng bước xây dựng thương hiệu riêng, mở rộng danh mục sản phẩm và hình thành mạng lưới hợp tác với các tập đoàn quốc tế.

Tại Apollo’s Vision Experience 2026, doanh nghiệp tiếp tục làm rõ tư duy phát triển cho giai đoạn mới: không nhất thiết sở hữu toàn bộ các mắt xích trong chuỗi giá trị, mà tập trung nguồn lực vào những năng lực có thể tạo ra lợi thế rõ ràng nhất.

Đó là khả năng hiểu thị trường Việt Nam, xây dựng thương hiệu, phát triển hệ thống phân phối, quản trị danh mục sản phẩm, duy trì kỷ luật chất lượng và kết nối các nguồn lực quốc tế để phục vụ nhu cầu thực tế của khách hàng.

Thay vì đầu tư dàn trải, cách tiếp cận này cho phép doanh nghiệp lựa chọn những lĩnh vực cốt lõi cần trực tiếp làm chủ, đồng thời hợp tác với những đối tác có năng lực chuyên sâu ở các mắt xích khác.

Đây cũng là logic phía sau mối quan hệ lâu dài của Apollo Group với Shin-Etsu và Dow. Các đối tác quốc tế đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nền tảng nguyên liệu, tiêu chuẩn và kinh nghiệm chuyên môn, trong khi Apollo tập trung vào năng lực thị trường, thương hiệu, phân phối và phát triển giải pháp phù hợp với nhu cầu tại Việt Nam.

Tư duy này đang trở thành một phần quan trọng trong cách Apollo Group chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Quan hệ hợp tác quốc tế là một phần trong mô hình phát triển Asset-Smart, kết hợp năng lực toàn cầu với sự am hiểu thị trường Việt Nam. Ảnh: Apollo Group

Chiến lược phải được thể hiện bằng danh mục sản phẩm

Chiến lược phát triển của Apollo Group được cụ thể hóa qua cách doanh nghiệp tổ chức danh mục sản phẩm theo từng phân khúc thị trường. Ở nhóm công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, Apollo Group tiếp tục phát huy thế mạnh từ các dòng sản phẩm chủ lực và mạng lưới đối tác quốc tế. Đồng thời, doanh nghiệp mở rộng danh mục để đáp ứng những phân khúc có nhu cầu khác nhau về công năng, chất lượng và chi phí.

Alusil Plus là một bước đi trong chiến lược này. Hướng đến phân khúc nhôm kính phổ thông, sản phẩm được phát triển nhằm cân bằng giữa giá thành và chất lượng, giúp Apollo Group tiếp cận thêm nhóm khách hàng mới mà vẫn duy trì định vị của các dòng sản phẩm cao cấp. Trong khi đó, Apollo Green Silicone Sealant A300 đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với vật liệu thân thiện với môi trường và xu hướng xây dựng bền vững.

Cách phát triển danh mục cho thấy Apollo Group không chỉ tập trung bổ sung sản phẩm mới, mà còn xây dựng một hệ sinh thái vật liệu có khả năng đáp ứng nhiều phân khúc và yêu cầu ứng dụng. Mỗi dòng sản phẩm đảm nhiệm một vai trò riêng, qua đó mở rộng thị trường trên nền tảng năng lực kỹ thuật và chất lượng được kiểm soát.

Ảnh 3: Các danh mục sản phẩm được Apollp phát triển theo nhiều lớp giải pháp nhằm đáp ứng những nhu cầu khác nhau của thị trường và công trình. Ảnh: Apollo Group

“Stepping Into the Future” - bước chuyển từ nền tảng đã có sang năng lực mới

Sau hơn hai thập kỷ phát triển, Apollo đã tích lũy nền tảng về thị trường, hệ thống phân phối, uy tín thương hiệu và mạng lưới đối tác. Đây là những nguồn lực giúp doanh nghiệp xác định các năng lực cần trực tiếp làm chủ, đồng thời lựa chọn những lĩnh vực có thể phát huy lợi thế từ hợp tác quốc tế.

Trên nền tảng đó, thông điệp “Stepping Into the Future” phản ánh định hướng phát triển tiếp theo của Apollo: củng cố ngành kinh doanh cốt lõi, tăng cường kết nối với đối tác quốc tế, đầu tư cho tri thức chuyên môn và phát triển đội ngũ kế cận.

“Stepping Into The Future” phản ánh định hướng phát triển dựa trên quản trị, tri thức vật liệu, năng lực kỹ thuật và hệ sinh thái đối tác. Ảnh: Apollo Silicone

Thay vì đầu tư dàn trải để tự đảm nhiệm toàn bộ chuỗi giá trị, Apollo Group tập trung làm chủ những năng lực có vai trò quyết định đối với chất lượng sản phẩm và khả năng đáp ứng thị trường. Đây là cơ sở để doanh nghiệp duy trì lợi thế cạnh tranh và thích ứng với yêu cầu ngày càng cao của ngành hóa chất - vật liệu xây dựng.

(Nguồn: Apollo Group)