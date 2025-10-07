Với chất liệu siêu co giãn, SMART JEANS™ được thiết kế để ôm vừa cơ thể ngay từ lần mặc đầu tiên, thích ứng linh hoạt với từng chuyển động. Nam giới Việt không còn phải lo chỉnh phom, bóp lưng hay cắt gấu sau khi mua, mà có thể tận hưởng trải nghiệm mặc thoải mái, vừa vặn và tiện lợi tức thì.

Điểm nhấn của SMART JEANS™ nằm ở ba cải tiến then chốt:

● Smart Fabric: Chất liệu co giãn linh hoạt, nhẹ hơn nhưng vẫn giữ phom bền vững, giúp người mặc di chuyển thoải mái suốt cả ngày.

● Smart Fit: Phom dáng dung hòa giữa Slim Fit và Skinny, vừa tôn dáng vừa thoải mái, được thiết kế dựa trên số đo thực tế của nam giới Việt.

● Smart2wear: Hướng thiết kế chú trọng tính linh hoạt, để chiếc jeans có thể đồng hành trong nhiều bối cảnh - từ phòng họp chỉn chu, dạo phố cuối tuần đến những buổi gặp gỡ ngoài giờ.

Với triết lý “Enjoy Life”, ICONDENIM mong muốn mỗi sản phẩm không chỉ dừng lại ở yếu tố thời trang, mà còn trở thành công cụ giúp nam giới Việt tự tin tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc của cuộc sống.

Sự xuất hiện của SMART JEANS™ cho thấy bước đi chiến lược của ICONDENIM: xây dựng thương hiệu dựa trên sự đổi mới và hiểu khách hàng. Với hệ sinh thái Tech Urban Jeans, ICONDENIM đang định hình lại vai trò của denim trong tủ đồ nam giới Việt – từ biểu tượng đường phố trở thành trang phục có tính ứng dụng cao trong công việc và đời sống.

SMART JEANS™ hiện đã có mặt tại toàn bộ hệ thống cửa hàng và website chính thức của ICONDENIM®

Bích Đào