Sự thay đổi cán cân tài chính của gia đình trung lưu

Thế hệ trung lưu mới của Việt Nam đang hình thành và tăng trưởng mạnh mẽ, dự báo chiếm hơn 50% dân số Việt Nam vào năm 2030. Không chỉ muốn bảo vệ cuộc sống khỏi rủi ro, họ cần kế hoạch giúp tài sản tiếp tục tạo ra giá trị, chuẩn bị cho tuổi hưu, giáo dục con cái và những dự định tương lai.

Chị Mai Trang, 38 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội cho biết: “Dù cuộc sống ổn định, gia đình ở nhà phố và con cái được đầu tư học thêm năng khiếu, tôi vẫn chưa yên tâm khi chưa có giải pháp tài chính đủ vững để bảo vệ gia đình trước rủi ro và thực hiện mục tiêu dài hạn của con”.

Tương tự, anh Hữu Dũng, 42 tuổi, làm trong ngành công nghệ nên tích góp được một khoản kha khá. “Gia đình tôi đã tiết kiệm đủ để sống thoải mái và tận hưởng. Nhưng tôi băn khoăn làm sao để bảo vệ và gia tăng tài sản, có kế hoạch hưu trí hay thậm chí nghỉ hưu sớm”.

Tương lai con cái hay yên tâm hưu trí đang trở thành động lực cho các quyết định tài chính của những gia đình trẻ. Ảnh: Prudential Việt Nam

Nhiều người tuổi 35 từng chỉ gửi tiết kiệm, nay đã thay đổi tư duy: họ phòng thủ nhưng cũng chủ động “tăng tốc”, tìm giải pháp bảo vệ và đầu tư để tiếp tục sinh lời, tạo nền tảng vững chắc cho tương lai.

Lời giải bài toán tài chính của gia đình trung lưu

Thực tế, tầng lớp trung lưu có nhu cầu vừa bảo vệ tài chính an toàn, vừa tăng trưởng tài sản bền vững. Theo số liệu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam tính đến tháng 8/2025, thị trường bảo hiểm nhân thọ ghi nhận số lượng hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị tăng 12%, phản ánh xu hướng ưu tiên chọn giải pháp kết hợp bảo vệ và đầu tư của người Việt.

Trong bối cảnh này, sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến (gọi tắt là sản phẩm PRU-Đầu Tư Vững Tiến) được Prudential Việt Nam ra mắt đúng lúc được xem là “công cụ chuyển pha” cho các gia đình. Sản phẩm không chỉ bảo vệ tài chính trước rủi ro, mà còn giúp khách hàng đầu tư có trách nhiệm và đáng tin cậy, có cơ hội gia tăng tích lũy tài sản hiệu quả và chuyển giao giá trị tích lũy cho thế hệ kế tiếp. Theo đó, Bên mua bảo hiểm có thể thực hiện quyền chuyển giao giá trị tích lũy sang Hợp đồng bảo hiểm mới có Người được bảo hiểm mới, từ khi Người được bảo hiểm hiện tại đạt 60 tuổi trở lên hoặc từ Ngày kỷ niệm Năm hợp đồng thứ 20, tùy ngày nào đến sau.

Theo ông Manish Gurbuxani - Phó Tổng Giám đốc Chiến lược và Chuyển đổi kiêm Quyền Phó Tổng Giám đốc Khách hàng và Tiếp thị Prudential Việt Nam, khi kết hợp nhiều giá trị trong cùng một giải pháp, khách hàng sẽ không còn đặt giá cả lên hàng đầu. Họ ưu tiên sự linh hoạt và tiện lợi. Đó cũng chính là ý nghĩa sản phẩm PRU-Đầu Tư Vững Tiến.

“Sản phẩm sẽ đáp ứng xu hướng kết hợp giữa bảo hiểm và đầu tư, cho phép khách hàng linh hoạt quản lý, đồng thời tạo giá trị cho thế hệ sau bằng quyền chuyển giao giá trị tích lũy của hợp đồng”, ông Manish nói.

Bước ngoặt tuổi 35 không chỉ là dấu mốc nhìn lại, mà còn là lúc mỗi người chủ động chuyển mình, từ an toàn sang tăng trưởng, từ bảo vệ sang kiến tạo giá trị. Với sản phẩm PRU-Đầu Tư Vững Tiến, Prudential mong muốn mang lại cho khách hàng không chỉ sự bảo vệ và yên tâm ở hiện tại, mà còn vẹn toàn trách nhiệm yêu thương với đặc quyền chuyển giao giá trị tích lũy thông qua quyền tham gia Hợp đồng bảo hiểm mới. Sản phẩm chính là một trong những bước đi đầu tiên hiện thực hóa sứ mệnh mới của Prudential Việt Nam: Mang yên tâm trọn vẹn đến mỗi gia đình Việt, cùng khách hàng xây dựng nên tương lai vững vàng, yên tâm và tràn đầy cơ hội cho thế hệ tiếp nối.

Lưu ý lợi nhuận đầu tư từ Hợp Đồng Bảo Hiểm này không được đảm bảo. Bên Mua Bảo Hiểm được hưởng toàn bộ kết quả đầu tư và chịu mọi rủi ro đầu tư từ Quỹ đã chọn tương ứng với số phí đã đầu tư. Tùy thuộc vào hiệu quả hoạt động của Quỹ được lựa chọn, Bên Mua Bảo Hiểm có thể đạt được lợi nhuận hoặc chịu lỗ từ khoản đầu tư của mình. Ngoài ra, hiệu quả hoạt động trong quá khứ của Quỹ chỉ mang tính chất tham khảo và không phải là cơ sở để đảm bảo hiệu quả hoạt động trong tương lai. Lãi suất minh họa tại các quỹ liên kết đơn vị không đảm bảo và có thể tăng hoặc giảm phụ thuộc vào kết quả đầu tư thực tế.

Khách hàng cần đọc toàn bộ Quy tắc và Điều khoản sản phẩm Bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-Đầu Tư Vững Tiến để hiểu rõ về sản phẩm, các khoản phí, điều khoản loại trừ, quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia bảo hiểm tại: https://byvn.net/dTIq

Việc giao kết hợp đồng bảo hiểm liên kết đơn vị là một cam kết dài hạn và Bên Mua Bảo Hiểm không nên hủy bỏ hợp đồng bảo hiểm trong thời gian đầu vì các khoản phí tính cho Bên Mua Bảo Hiểm có thể rất cao trong thời gian này.

