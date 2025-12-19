Hợp lực để góp phần thúc đẩy chuyển đổi số

Theo thỏa thuận hợp tác, Digiworld - doanh nghiệp hàng đầu trong phát triển thị trường và sở hữu mạng lưới phân phối rộng khắp - sẽ trở thành đối tác chiến lược đồng hành cùng H3C trong việc đưa các giải pháp hạ tầng số và thiết bị thông minh đến người dùng Việt Nam.

Sự kết hợp giữa năng lực phân phối mạnh của Digiworld và hệ sinh thái công nghệ đa dạng của H3C được kỳ vọng mang đến động lực mới cho quá trình chuyển đổi số của doanh nghiệp trong nước, đặc biệt ở các lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp vừa và nhỏ, bán lẻ và sản xuất.

Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thế Giới Số - Digiworld

Phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch HĐQT Digiworld, nhấn mạnh rằng việc hợp tác với H3C là “bước đi chiến lược nhằm bổ sung danh mục giải pháp tối ưu và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

Trong khi đó, ông Bai Lang, Phó Chủ tịch Tập đoàn H3C kiêm Chủ tịch Khối Sản phẩm Intelligent Terminal, đánh giá cao tiềm năng của thị trường Việt Nam và khẳng định Digiworld là “đối tác phù hợp để triển khai các sản phẩm chiến lược của H3C trong giai đoạn tiếp theo”.

Ông Bai Lang, Phó Chủ tịch Tập đoàn H3C kiêm Chủ tịch Khối Sản phẩm Intelligent Terminal

Giới thiệu hệ sinh thái sản phẩm, chiến lược phân phối

Các sản phẩm H3C được trưng bày trải nghiệm tại sự kiện

Trong khuôn khổ chương trình, ông Đỗ Quang Đạt - Trưởng đơn vị Kinh doanh Digiworld - đã trình bày về chiến lược mở rộng mạng lưới phân phối của Digiworld, nhấn mạnh cam kết đưa sản phẩm của H3C ra thị trường một cách đồng bộ, hiệu quả và phù hợp với nhu cầu của từng nhóm khách hàng. Hệ sinh thái sản phẩm của H3C bao gồm PC, laptop, tablet, màn hình, các sản phẩm networking như wi-fi, server,...

Về phía H3C, ông Nguyễn Quang Dương - Giám đốc Giải pháp Cấp cao cũng giới thiệu chi tiết về các dòng sản phẩm Intelligent Terminal, công nghệ lõi, lợi thế cạnh tranh cũng như lộ trình phát triển tại Việt Nam.

Đại diện Intel, bà Jessi Yu, cũng chia sẻ về chương trình Megabook Vietnam Launch cùng danh mục sản phẩm LCD, mở ra cơ hội mở rộng hệ sinh thái thiết bị mà Digiworld và H3C hướng tới.

Bà Jessi Yu - đại diện Intel phụ trách khối khách hàng OEM

Điểm nhấn của sự kiện là nghi thức ký kết hợp tác chiến lược giữa hai doanh nghiệp. Đại diện phía Digiworld gồm ông Đoàn Hồng Việt và ông Đỗ Quang Đạt; phía H3C gồm ông Bai Lang và ông James Xu.

Nghi thức ký kết giữa đại diện 2 thương hiệu đánh dấu sự đồng thuận về tầm nhìn và thể hiện cam kết đồng hành lâu dài trong việc đưa các giải pháp công nghệ tiên tiến đến thị trường Việt Nam

Phiên hỏi đáp cuối chương trình cũng mang đến nhiều trao đổi về chính sách phân phối, kế hoạch ra mắt sản phẩm mới và cơ chế hỗ trợ đối tác, giúp các bên tham dự có cái nhìn rõ ràng hơn về định hướng triển khai của Digiworld và H3C trong thời gian tới.

Lễ ký kết giữa Digiworld và H3C vừa khẳng định vị thế của hai doanh nghiệp, đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia. Sự kết hợp giữa năng lực phân phối và công nghệ tiên tiến này hứa hẹn mang lại giá trị đột phá cho thị trường Việt Nam trong tương lai.

Digiworld là doanh nghiệp phân phối và phát triển thị trường ICT hàng đầu Việt Nam, cung cấp sản phẩm công nghệ, thiết bị số và chăm sóc sức khỏe. Công ty nổi bật với mô hình MES và mạng lưới phân phối rộng khắp cả nước. H3C là tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc, chuyên cung cấp giải pháp hạ tầng số như mạng, máy chủ, lưu trữ, điện toán đám mây và bảo mật. H3C phục vụ doanh nghiệp, chính phủ và trung tâm dữ liệu với công nghệ tiên tiến.

