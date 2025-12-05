Thông tin trên được ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố tại Hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ số tập trung tại TP. Hồ Chí Minh” sáng 5/12.

Ông khẳng định, sau hơn 12 năm, Việt Nam đã xây dựng được một nền tảng hạ tầng vững chắc cho ngành công nghiệp công nghệ số.

Hiệu suất triệu USD

Mô hình khu CNTT tập trung được luật hóa trong Nghị định 154 năm 2006. Sau khi Luật Công nghiệp Công nghệ số ra đời năm 2025, “Khu CNTT tập trung” được điều chỉnh tên gọi thành “Khu công nghệ số tập trung”.

Ông Nguyễn Khắc Lịch dẫn số liệu thống kê cho thấy, cả nước hiện có 8 khu công nghệ số tập trung đặt tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Cần Thơ.

Tổng quỹ đất đạt 2,588 triệu m², tăng hơn 10 lần so với năm 2013, thu hút hơn 630 doanh nghiệp công nghệ số hoạt động, tăng 20%.

Đáng chú ý, các khu vực này đang tạo ra giá trị kinh tế rất cao trên diện tích đất sử dụng. "Hiệu suất sử dụng đất đạt khoảng 10 triệu USD/ha/năm, mức rất cao so với các khu chức năng khác", Cục trưởng thông tin.

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghiệp công nghệ thông tin, Bộ Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc Hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ số tập trung tại TP. Hồ Chí Minh” sáng 5/12. Ảnh: BTC

Ông nhấn mạnh khu công nghệ số tập trung “không chỉ là nơi doanh nghiệp hoạt động, mà là nơi giá trị được tạo ra, nơi tri thức được nuôi dưỡng và nơi đổi mới sáng tạo được thúc đẩy mạnh mẽ". Năng suất lao động và thu nhập của hơn 42.450 nhân sự chất lượng cao tại đây cũng được ghi nhận ở mức "cao vượt trội so với mặt bằng chung”.

Trước làn sóng chuyển dịch công nghệ toàn cầu, Việt Nam đang định nghĩa lại mô hình phát triển. Thay vì tập trung vào phần mềm đơn lẻ hay ứng dụng, xu hướng hiện nay là chuyển sang hệ sinh thái hội tụ của AI, dữ liệu lớn, bán dẫn và các công nghệ đột phá.

Theo ông Nguyễn Khắc Lịch, "Phát triển khu công nghệ số tập trung không phải là phát triển bất động sản công nghiệp mà chúng ta đang xây dựng một hệ sinh thái, nơi mọi doanh nghiệp, từ startup đến tập đoàn toàn cầu, đều có thể sáng tạo, thử nghiệm, phát triển và vươn ra thế giới".

Điểm khác biệt lớn nhất của mô hình mới, theo Luật Công nghiệp Công nghệ số, là các cơ chế ưu đãi vượt trội, sự thông thoáng về thể chế, môi trường thử nghiệm sandbox, và hạ tầng số dùng chung như cloud, data center, phòng lab kiểm thử chip, hay siêu máy tính phục vụ huấn luyện AI.

Tại hội nghị, đại diện Khu công nghệ số Yên Bình, Khu Công viên phần mềm Quang Trung, Becamex Bình Dương đã giới thiệu các mô hình hoạt động, kinh nghiệm và định hướng phát triển trong thời gian tới nhằm thu hút các tập đoàn công nghệ thế giới.

Miễn tiền thuê đất, miễn thuế thu nhập cá nhân 5 năm

Để thúc đẩy phát triển khu công nghệ số tập trung, một khung chính sách ưu đãi chưa từng có đã được thiết lập.

Về tài chính, các dự án đầu tư xây dựng khu công nghệ số tập trung và dự án đầu tư lĩnh vực công nghệ số trong khu công nghệ số tập trung được hưởng mức ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cao nhất: áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo.

Với các dự án siêu lớn quy mô trên 6.000 tỷ đồng trong lĩnh vực công nghệ trọng điểm, bán dẫn và phụ trợ, HPC, ưu đãi thuế suất và kéo dài thời hạn 1,5 lần, khấu trừ 200% chi phí nghiên cứu và phát triển.

Toàn cảnh hội thảo “Xúc tiến đầu tư vào Khu Công nghệ số tập trung tại TP. Hồ Chí Minh”. Ảnh: BTC

Về đất đai, nhà đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghệ số tập trung sẽ được miễn tiền thuê đất trong toàn bộ thời gian của dự án.

Chính sách này cũng áp dụng cho các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm như chip bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo (AI).

Đặc biệt, để thu hút nhân tài, chính sách mới cho phép miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong 5 năm cho nhân lực chất lượng cao làm việc trong ngành.

Các chuyên gia cũng được cấp thị thực (visa) thời hạn 5 năm cho cả bản thân và gia đình (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi), đồng thời được miễn giấy phép lao động. Ngoài ra, họ được hỗ trợ tài chính, môi trường làm việc, nhà ở và phương tiện đi lại.

Nhằm tháo gỡ điểm nghẽn về thủ tục, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã thực hiện phân cấp lại. Thẩm quyền thành lập, mở rộng và công nhận khu công nghệ số tập trung được chuyển từ Thủ tướng Chính phủ về cho UBND cấp tỉnh.

Quy trình thủ tục hành chính cũng được cắt giảm tới 50%, bao gồm việc bỏ quy trình phê duyệt Đề án thành lập trước đây.

Động thái này được đánh giá là thông điệp mạnh mẽ cho thấy "Việt Nam đã sẵn sàng đi nhanh, đi trước trong kỷ nguyên công nghệ số".

Bộ Khoa học và Công nghệ cam kết sẽ đồng hành cùng địa phương và nhà đầu tư để tháo gỡ vướng mắc, với kỳ vọng Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến hàng đầu của nền công nghiệp công nghệ số thế giới.