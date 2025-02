Lâm Đồng:

2025 là năm “Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá” theo chủ đề của Chính phủ; là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia”. Do đó, để tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng lộ trình, tiến độ và mục tiêu đề ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu xác định thực hiện Đề án 06 là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu.

Triển khai làm CCCD cho đồng bào người Mông, Đam Rông.

Tinh thần "5 rõ"

Tại Phiên họp lần thứ 10 tổng kết hoạt động Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Đề án 06 năm 2024, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết 57-NQ/TW về thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Chính phủ đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW với tinh thần 5 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian tiến độ, rõ sản phẩm”, là chương trình toàn diện, được thiết kế với tầm nhìn dài hạn, mục tiêu rõ ràng, các giải pháp mang tính khả thi cao nhằm cụ thể hoá các chủ trương lớn của Đảng, hành động thiết thực, sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu mong mỏi của Nhân dân. Chương trình hành động cũng là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm để thúc đẩy triển khai chuyển đổi số và Đề án 06 thời gian tới.

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả, thiết thực công cuộc chuyển đổi số quốc gia, đẩy mạnh chuyển đổi số trên hầu hết các lĩnh vực, đồng thời tổ chức triển khai quyết liệt Đề án 06 từ Trung ương đến cơ sở, được người dân, doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ đánh giá cao, góp phần thay đổi phương thức quản lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả trong quản lý công dân, tiết kiệm thời gian, công sức, hạn chế tiêu cực, tham nhũng vặt, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các dịch vụ công trực tuyến.

Năm 2024 và tháng 1/2025, công tác chuyển đổi số quốc gia và triển khai Đề án 06 đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế số, xã hội số tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Hạ tầng số và các nền tảng số được quan tâm đầu tư; kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu thông suốt, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho người dân, từng bước xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại…

Bên cạnh kết quả đạt được, về pháp lý, hiện nay, còn 3 nghị định chưa được ban hành; 22 dịch vụ công chưa hoàn thành tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Việc tái sử dụng dữ liệu đã số hóa phục vụ giải quyết thủ tục hành chính còn hạn chế, ở địa phương mới đạt 29,02%; ở bộ, ngành đạt 0,87%. Nguy cơ không hoàn thành mục tiêu cắt giảm 50% thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến dữ liệu dân cư trong năm 2025…

Cơ sở dữ liệu là tư liệu sản xuất, trí tuệ thông minh góp phần thúc đẩy kinh tế sáng tạo; do đó phải làm nhanh, nếu chậm sẽ bị tụt hậu. Do đó năm 2025, sẽ mạnh mẽ triển khai các giải pháp để thúc đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn, người dân được hưởng thụ nhiều hơn thành quả; xác định rõ nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để tăng tốc, bứt phá, về đích trong thời gian tới.

Tăng tốc, khẩn trương

Tại tỉnh Lâm Đồng, theo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Đề án 06 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC), Chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh (gọi tắt Ban Chỉ đạo); trong năm 2024, Đề án 06 tiếp tục được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo sâu sát; Ban Chỉ đạo và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo trong triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ theo lộ trình kế hoạch đã đề ra.

Ban Chỉ đạo Đề án 06 của tỉnh đã ban hành 8 kế hoạch, 2 quyết định và 65 văn bản chỉ đạo quyết liệt, chủ động, xuyên suốt ngay từ đầu năm, bám sát mục tiêu, lộ trình của Đề án và hướng dẫn của Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương. Mục tiêu triển khai “Lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, vừa là mục tiêu, đối tượng phục vụ, vừa là chủ thể tham gia tích cực” vào quá trình thực hiện. Vai trò người đứng đầu các cấp được nâng lên, các sở, ngành đã chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện.

Đến nay, toàn tỉnh đã cung cấp 471 dịch vụ công đủ điều kiện đưa lên dịch vụ công toàn trình và 780 dịch vụ công trực tuyến một phần. Công tác số hóa hồ sơ thủ tục hành chính đạt kết quả cao, tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được số hóa, giải quyết trên địa bàn tỉnh đạt 84,43%. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có giá trị pháp lý đạt 89,29%. Hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính của hầu hết cơ quan hành chính từ cấp tỉnh đến xã đã được hoàn chỉnh, 100% cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính nhà nước được trang bị máy tính phục vụ công việc, 100% cơ quan, đơn vị nhà nước có mạng nội bộ.

Riêng với nhóm 25 dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06; trong đó, việc thực hiện 11 dịch vụ công thiết yếu trong Công an Nhân dân, đã tiếp nhận, giải quyết trên 15,3 triệu hồ sơ trực tuyến/15,4 triệu hồ sơ tiếp nhận, đạt tỷ lệ 99,66%. Một số lĩnh vực đạt tỷ lệ 100%, như: Cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước; đăng ký mẫu con dấu mới thực hiện tại công an cấp tỉnh; đăng ký cấp biển số xe lần đầu tại công an cấp huyện, tỉnh; thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng thực hiện tại công an cấp xã. Cùng với đó, 12 dịch vụ công thiết yếu của các sở, ban, ngành, trong năm đã tiếp nhận, giải quyết gần 101 ngàn hồ sơ trực tuyến/120 ngàn hồ sơ tiếp nhận, đạt 84,1%.

Với nhóm tiện ích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đều có kết quả cao. Cụ thể, trên lĩnh vực y tế, bảo hiểm tiếp tục duy trì việc sử dụng thẻ căn cước công dân (CCCD) thay Bảo hiểm y tế (BHYT) trong khám, chữa bệnh tại 100% cơ sở y tế. Đến nay, tổng số lượt tra cứu bằng CCCD khai đi khám, chữa bệnh BHYT là trên 3,1 triệu lượt, trong đó hơn 2,5 triệu lượt tra cứu thành công, đạt 82,8%. 100% cơ sở khám bệnh, chữa bệnh triển khai liên thông giấy khám sức khỏe lái xe, giấy chứng sinh, giấy báo tử phát sinh tại đơn vị lên Cổng tiếp nhận dữ liệu giám định BHYT phục vụ công liên thông…

Lâm Đồng tiếp tục tích cực nghiên cứu, áp dụng các kinh nghiệm, giải pháp của các tỉnh, thành phố phù hợp với tình hình thực tế. Tập trung, đẩy mạnh các dịch vụ công trực tuyến toàn trình, một phần, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính; huy động sự tham gia của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phổ biến, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, triển khai ứng dụng các tính năng của chip điện tử gắn trên thẻ CCCD và ứng dụng VNeID trong các lĩnh vực của đời sống, xã hội. Chủ động trong tổ chức triển khai thực hiện, không trông chờ, ỷ lại vào Trung ương; đưa kết quả triển khai thực hiện Đề án 06 vào tiêu chí đánh giá bình xét thi đua khen thưởng hàng năm.

Theo DIỄM THƯƠNG (Báo Lâm Đồng)