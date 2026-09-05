Theo báo cáo tài chính của Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank), trong kỳ 6 tháng đầu năm 2026, ngân hàng đã chuyển 50 tỷ đồng để thành lập Công ty cổ phần Bảo hiểm VSI (VSI).

Khoản góp vốn của BVBank tương ứng 10% vốn điều lệ của VSI, tức “tân binh” của ngành bảo hiểm này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng.

BVBank cho biết, tại ngày kết thúc kỳ kế toán giữa niên độ (30/6/2026), VSI đang hoàn thiện các thủ tục xin cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định hiện hành.

Theo cập nhật mới nhất, ngày 21/7, Bộ Tài chính đã cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho VSI. VSI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đặt trụ sở tại phường Bàn Cờ, TPHCM.

BVBank góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm. Ảnh: BVBank

Trong khi đó, báo cáo tài chính bán niên của Ngân hàng Á Châu (ACB) không cập nhật thông tin về việc góp vốn thành lập công ty bảo hiểm, nhưng tháng 8 vừa qua, ACB đã công bố thông tin về việc Bộ Tài chính cấp Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ ACB (ACB Insurance), có hiệu lực từ ngày 12/8/2026.

Công ty này có vốn điều lệ 500 tỷ đồng do ACBA (Ngân hàng Á Châu) góp 91% và ACBS (Công ty TNHH Chứng khoán ACB) góp 9% còn lại. Doanh nghiệp có trụ sở chính tại phường Bình Tây, TPHCM.

Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, tính đến hết năm 2025, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 32 công ty bảo hiểm phi nhân thọ. Con số này đã tăng lên 34 sau sự ra đời của VSI và ACB Insurance.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm quý II/2026 ước đạt 60.400 tỷ đồng, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 117,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,2%, trong đó bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 49,1 nghìn tỷ đồng, tăng 13,5%.

Bảo hiểm đang trở thành một mảnh ghép đáng chú ý trong hệ sinh thái tài chính của nhiều ngân hàng. Một số ngân hàng đã cho thấy sự thành công vượt trội trong lĩnh vực bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.

Trong đó, Ngân hàng MB với hai mảnh ghép quan trọng là MB Life (nhân thọ) và MIC (phi nhân thọ). Năm 2025, MB Life nằm trong nhóm 6 doanh nghiệp có doanh thu phí khai thác mới lớn nhất thị trường bảo hiểm nhân thọ, phục vụ hơn 2,3 triệu khách hàng.

Nhận thấy tiềm năng của mảng này, Techcombank và VPBank gần đây cũng thành lập công ty bảo hiểm. Trong đó, bảo hiểm nhân thọ Techcom Life của Techcombank dù mới đi vào hoạt động từ cuối 2025 nhưng đã kịp ghi tên mình vào Top 5 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ có doanh thu khai thác mới cao nhất thị trường tính đến tháng 4/2026, chỉ sau các “ông lớn” Bảo Việt, Dai-ichi Life, AIA, Manulife.

Tại VPBank, trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu phí bảo hiểm của ngân hàng đạt hơn 3.540 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Riêng bảo hiểm phi nhân thọ OPES mang về 2.655 tỷ đồng, chiếm 75% doanh thu phí bảo hiểm của VPBank và tương ứng 5,3% thị phần bảo hiểm phi nhân thọ.