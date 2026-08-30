Xe gây tai nạn bị hư hỏng, chủ xe yêu cầu bồi thường

Ông Nguyễn Tuấn T. (TPHCM) là chủ sở hữu xe bán tải Ford Ranger. Ngày 22/12/2022, ông đến Công ty CP D. tại Bình Dương để mua xe với giá trọn gói hơn 700 triệu đồng.

Theo trình bày của ông T., khi mua xe, Công ty D. tặng kèm gói dịch vụ đăng ký biển số và 2 loại bảo hiểm, gồm bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự và một loại bảo hiểm được miễn phí sửa chữa thay thế phụ tùng khi xe bị hư hỏng và có giá trị 1 năm. Ông được giới thiệu nếu xe bị hư hỏng hoặc tai nạn thì có thể đưa xe đến Công ty D. sửa chữa và được bên bảo hiểm chi trả toàn bộ, không mất tiền.

Sau khi thanh toán tiền, khoảng một tuần sau ông T. nhận bàn giao xe cùng giấy chứng nhận đăng ký xe, 1 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô có màu xanh trắng và 1 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc có trách nhiệm dân sự màu vàng do Tổng Công ty CP B. cấp.

Ngày 14/12/2023, ông T. điều khiển xe đến khu vực ngã ba chốt đèn giao thông thuộc huyện D., tỉnh Bình Dương thì xảy ra va chạm với xe ô tô khác. Vụ tai nạn khiến cả 2 phương tiện bị hư hỏng nặng.

Ngay trong ngày, ông T. đến Công ty D. thông báo sự kiện bảo hiểm và đề nghị được chi trả tiền sửa chữa, thay thế phụ tùng xe.

Ô tô hỏng sau tai nạn, chủ xe đòi DN bảo hiểm trả hơn 237 triệu nhưng bị từ chối xe vượt đèn đỏ gây tai nạn. Ảnh minh họa: Nam Khánh

Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm sau đó từ chối bồi thường. Tại công văn ngày 25/1/2024, đơn vị này cho biết căn cứ quy tắc bảo hiểm, trường hợp người điều khiển xe “vượt đèn đỏ” thuộc diện loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Không đồng tình, ông T. cho rằng khi mua bảo hiểm ông chỉ làm việc với Công ty D. và được giao giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không được tư vấn, giải thích về các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm.

Ông cho rằng doanh nghiệp bảo hiểm phải quy định rõ, giải thích đầy đủ các điều khoản loại trừ và có bằng chứng xác nhận việc ông đã được giải thích, hiểu rõ những nội dung này khi giao kết hợp đồng.

Ông T. làm đơn khởi kiện để yêu cầu Công ty D. thanh toán toàn bộ chi phí sửa chữa, thay thế phụ tùng xe theo bảng báo giá ngày 2/1/2024, với số tiền hơn 237 triệu đồng. Sau đó, do xác định Công ty D. không phải chủ thể có thẩm quyền giao kết hợp đồng bảo hiểm, ông rút yêu cầu đối với chủ thể này và tiếp tục yêu cầu Tổng Công ty CP B. bồi thường số tiền trên.

2 cấp tòa cùng bác yêu cầu đòi tiền bảo hiểm

Công ty bảo hiểm B. không đồng ý với yêu cầu của ông T. Theo doanh nghiệp bảo hiểm, ngày 23/12/2022, đơn vị này cấp một giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô cho chủ xe là ông T., thời hạn bảo hiểm từ 14h ngày 23/12/2022 đến 14h ngày 23/12/2023, số tiền bảo hiểm 658 triệu đồng. Đến ngày 19/6/2023, giấy chứng nhận này được cấp đổi do khách hàng làm mất giấy cũ.

Doanh nghiệp bảo hiểm dẫn thông báo của Công an huyện D. ghi nhận nguyên nhân vụ tai nạn ngày 14/12/2023 là do ông T. điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu, gây tai nạn giao thông.

Theo bảng báo giá ngày 2/1/2024, chi phí sửa chữa, khắc phục thiệt hại được xác định là hơn 212 triệu đồng, chưa bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên, doanh nghiệp bảo hiểm cho rằng hồ sơ công an và hình ảnh camera cho thấy xe của ông T. đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn.

Vì vậy, doanh nghiệp đã từ chối bồi thường, căn cứ vào quy định về trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm trong quy tắc bảo hiểm.

Tại bản án sơ thẩm của TAND khu vực 15, TPHCM không chấp nhận yêu cầu của ông T. về việc buộc công ty bảo hiểm bồi thường hơn 237 triệu đồng.

Ngày 4/9/2025, ông T. kháng cáo toàn bộ bản án, đề nghị cấp phúc thẩm chấp nhận yêu cầu khởi kiện. Đại diện doanh nghiệp bảo hiểm đề nghị giữ nguyên án sơ thẩm.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định theo Điều 18 Luật Kinh doanh bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm được xem là hợp đồng bảo hiểm. Do đó, việc cấp sơ thẩm xác định ông T. và Tổng Công ty B. có hợp đồng bảo hiểm theo giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện là phù hợp.

HĐXX cũng xem xét nội dung ghi trên giấy chứng nhận bảo hiểm. Theo đó, việc nhận giấy chứng nhận được hiểu là chủ xe, lái xe đã được đọc và giải thích kỹ quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe ô tô được đăng tải trên website của doanh nghiệp bảo hiểm và biết quyền lợi, trách nhiệm của mình khi tham gia bảo hiểm.

Tòa cho rằng ông T. có nhận giấy chứng nhận bảo hiểm nhưng không đọc các hướng dẫn được đăng tải. Việc ông không đọc những nội dung này không phải lỗi của doanh nghiệp bảo hiểm và đại lý bán bảo hiểm.

Đáng chú ý, HĐXX nhận định việc in nội dung hướng dẫn trên giấy chứng nhận bảo hiểm được xem là bằng chứng xác nhận bên mua bảo hiểm đã được doanh nghiệp bảo hiểm giải thích đầy đủ và hiểu rõ nội dung khi giao kết hợp đồng.

Theo quy tắc bảo hiểm được viện dẫn trong bản án, hành vi vượt đèn đỏ thuộc trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Trong khi đó, hồ sơ xác định ông T. đã vượt đèn đỏ và gây tai nạn.

Do đó, HĐXX phúc thẩm xác định việc doanh nghiệp bảo hiểm từ chối chi trả chi phí sửa chữa xe là phù hợp.

Ông T. không cung cấp được chứng cứ mới để chứng minh yêu cầu kháng cáo có căn cứ. Vì vậy, HĐXX phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Như vậy, yêu cầu đòi doanh nghiệp bảo hiểm thanh toán hơn 237 triệu đồng chi phí sửa chữa xe của ông T. không được chấp nhận.

(Bài viết dựa trên Bản án số 134/2026/DS-PT ngày 22/1/2026 của TAND TPHCM).