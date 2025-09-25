Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa công bố thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, ông Ngô Quang Trung tiếp tục là Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), còn ông Lý Hoài Văn sẽ đảm nhận vai trò Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1/10.

HĐQT BVBank cho biết việc thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao nhằm tiếp tục củng cố bộ máy quản trị, điều hành của BVBank và đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ ban lãnh đạo. Từ đó, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của một ngân hàng bán lẻ hiện đại.

Ông Ngô Quang Trung, người được bổ nhiệm vị trí Tổng Giám đốc BVBank từ năm 2016, sẽ không còn giữ vai trò này từ ngày 1/10. Ông tiếp tục là Thành viên HĐQT ngân hàng.

Thay thế ông Trung là ông Lý Hoài Văn. Ông Văn được HĐQT BVBank bổ nhiệm là Quyền Tổng Giám đốc từ ngày 1/10.

Ông Lý Hoài Văn được biết đến là một lãnh đạo cấp cao với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông tốt nghiệp Đại học Kinh tế TPHCM và là Thạc sĩ kinh tế ngân hàng và tài chính tại Trung tâm Pháp Việt về đào tạo quản lý (CFVG).

Quyền Tổng Giám đốc BVBank Lý Hoài Văn. Ảnh: BVBank.

Ông Lý Hoài Văn (quê Khánh Hoà) từng là Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) từ năm 2017.

Trước đó, ông giữ nhiều vị trí quan trọng tại các định chế tài chính như: Phó Tổng giám đốc phụ trách mảng Kinh doanh tiền tệ và định chế tài chính, đồng thời phụ trách mảng Doanh nghiệp (SME, LC & FDI) và các công ty con (Sacombank SBJ, Sacombank SBR) tại Sacombank; Giám đốc kinh doanh tiền tệ Ngân hàng Citibank Việt Nam.

Từ tháng 3/2025, ông đã tham gia BVBank với tư cách là thành viên Ủy ban chiến lược.

Ông Văn được kỳ vọng đưa BVBank trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến tệp khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.

9 tháng đầu năm 2025, tổng tài sản của BVBank đạt 122.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay dự kiến tăng 13% so với đầu năm; thu nhập ngoài lãi dự kiến tăng 18% so với cùng kỳ; lợi nhuận 9 tháng cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Tổng số lượng khách hàng tại BVBank đạt 2,7 triệu, tăng gấp 5 lần so với 5 năm trước đây.