“Cú đúp” giải thưởng và hành trình nâng tầm y tế tư nhân

Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương là sự kiện thường niên quy tụ cộng đồng doanh nghiệp, tổ chức và thương hiệu tiêu biểu trong khu vực nhằm tôn vinh những đơn vị có đóng góp nổi bật cho phát triển kinh tế - xã hội.

Trong khuôn khổ diễn đàn lần thứ V, diễn ra vào ngày 1/6 tại Trung Quốc, BVĐK Phương Đông chính thức ghi danh ở hai hạng mục lớn gồm “Top 10 Bệnh viện tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026” và “Dịch vụ Thai sản tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026”.

Đại diện Phương Đông nhận “cú đúp” giải thưởng tại Diễn đàn Kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương

Giải thưởng được xét chọn dựa trên nhiều tiêu chí khắt khe về chuyên môn, công nghệ, chất lượng dịch vụ và giá trị nhân văn trong chăm sóc sức khỏe.

Trước đó, Phương Đông cũng liên tiếp ghi dấu ấn với nhiều danh hiệu uy tín như "Top 3 Bệnh viện tốt nhất Việt Nam", "Top 10 Thương hiệu mạnh ASEAN 2023"…, khẳng định chiến lược phát triển bền vững và cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuẩn quốc tế cho người Việt.

Dẫn đầu xu hướng bệnh viện nghỉ dưỡng - công nghệ cao

Những năm gần đây, Phương Đông được biết đến là một trong những đơn vị y tế tư nhân có tốc độ phát triển nhanh tại Việt Nam. Bệnh viện vừa hoàn thành mở rộng quy mô gấp 3 lần, trở thành số ít cơ sở y tế ngoài công lập đạt quy mô 1.000 giường bệnh cùng hệ thống nhiều trung tâm chuyên khoa quốc tế.

Phương Đông tiên phong mô hình bệnh viện nghỉ dưỡng - công nghệ cao tại Việt Nam

Một trong những dấu ấn nổi bật của bệnh viện là chiến lược tiên phong ứng dụng công nghệ cao trong chẩn đoán và điều trị. Phương Đông sở hữu nhiều thiết bị hiện đại hàng đầu thế giới, đáp ứng nhu cầu tầm soát, chẩn đoán và điều trị chuyên sâu cho nhiều bệnh lý phức tạp. Trong đó phải kể đến Hệ thống cắt lớp lượng tử NAEOTOM Alpha - công nghệ CT photon-counting thế hệ mới được đánh giá là “cuộc cách mạng” của chẩn đoán hình ảnh hiện đại.

Song song với đầu tư công nghệ, chất lượng chuyên môn tiếp tục là yếu tố cốt lõi tạo dựng uy tín cho bệnh viện. Phương Đông quy tụ đội ngũ chuyên gia, bác sĩ đầu ngành ở nhiều lĩnh vực cùng quy trình điều trị đa chuyên khoa, hướng tới cá thể hóa theo từng người bệnh.

Bệnh viện ưu tiên đầu tư hệ thống thiết bị y tế hiện đại

Bên cạnh đó, Phương Đông còn theo đuổi mô hình “bệnh viện khách sạn” theo định hướng xanh và nghỉ dưỡng, tích hợp hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện với không gian sinh thái, onsen & wellness và dịch vụ cá nhân hóa - tạo nên dấu ấn khác biệt trong hành trình nâng tầm trải nghiệm y tế chất lượng cao tại Việt Nam.

Thai sản Phương Đông: Chuẩn mực mới trong chăm sóc mẹ và bé

Thai sản là một trong những chuyên khoa mũi nhọn tại BVĐK Phương Đông với định hướng phát triển theo mô hình “all-in-one”, kết nối trọn hành trình từ IVF - Thai sản - Nghỉ dưỡng sau sinh - Nhi khoa. Bệnh viện còn phát triển dịch vụ lưu trữ tế bào gốc từ máu và mô dây rốn, được ví như “bảo hiểm sinh học trọn đời” cho trẻ.

Điểm nổi bật của dịch vụ thai sản tại đây đến từ sự kết hợp giữa chuyên môn sản khoa vững vàng và trải nghiệm chăm sóc cao cấp. Sản phụ được đồng hành 24/7 bởi đội ngũ chuyên gia đầu ngành giàu kinh nghiệm, đồng thời được tiếp cận hệ thống khám, sàng lọc và tầm soát dị tật công nghệ cao ngay từ sớm.

Thai sản trọn gói Phương Đông là sự kết hợp giữa chuyên môn vững vàng và trải nghiệm chăm sóc cao cấp

Bệnh viện cũng chú trọng xây dựng quy trình sinh con an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế, cá thể hóa theo tình trạng sức khỏe mẹ và bé. Hệ thống phòng sinh hiện đại cùng sự phối hợp đa chuyên khoa giúp đảm bảo an toàn trong suốt thai kỳ và thời điểm vượt cạn.

Đặc biệt, mô hình nghỉ dưỡng sau sinh tại Phương Đông được nhiều khách hàng đánh giá là một trong những dịch vụ nổi bật hàng đầu hiện nay. Không gian riêng tư, tiện nghi cùng hệ thống chăm sóc hậu sản chuyên biệt giúp sản phụ phục hồi thể chất và tinh thần tốt hơn sau sinh.

Không gian lưu viện riêng tư, tiện nghi dành cho mẹ và gia đình

Trước đó, dịch vụ thai sản trọn gói của BVĐK Phương Đông từng được vinh danh trong "Top 10 Tin dùng Việt Nam 2021" và đồng hành cùng hàng vạn gia đình trên hành trình chào đón con yêu. Việc tiếp tục được xướng tên ở hạng mục "Dịch vụ Thai sản tiêu biểu Châu Á - Thái Bình Dương 2026" không chỉ khẳng định uy tín thương hiệu của Phương Đông, mà còn mở ra hành trình mới đưa dịch vụ thai sản Việt Nam vươn tầm khu vực.