Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ngày 2/6 cho biết vừa ra quyết định xử phạt đối với Công ty TNHH thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu The Vigo (TPHCM) mức tiền 112,5 triệu đồng do vi phạm loạt quy định trong quản lý mỹ phẩm.

Theo đó, công ty này kinh doanh 3 sản phẩm có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định, gồm:

- Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser (kem dưỡng ẩm phục hồi cho da mụn), số tiếp nhận Phiếu công bố 177124/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/8/2022

- Revision Skincare Retinol Complete 0.5 (serum trẻ hóa da), số tiếp nhận Phiếu công bố 228904/24/CBMP-QLD cấp ngày 12/3/2024

- Ekseption White-Up Sorbet (kem dưỡng sáng da), số tiếp nhận Phiếu công bố 215050/23/CBMP-QLD cấp ngày 24/10/2023).

Ba sản phẩm trên cũng bị thu hồi và tiêu hủy trên toàn quốc, 3 số tiếp nhận phiếu công bố của các mỹ phẩm này cũng Cục Quản lý Dược bị thu hồi. Trên các trang thương mại điện tử và website bán hàng, 3 sản phẩm được giới thiệu thuộc dòng mỹ phẩm cao cấp, có giá 1,1 - 3,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Công ty này quảng cáo 3 mỹ phẩm có nội dung không phù hợp với hồ sơ công bố và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo, gồm:

- Laboratorios Babé - Stop Akn Hidratante Reparadora/ Stop Akn Repairing Moisturiser (kem dưỡng ẩm phục hồi cho da mụn) số tiếp nhận Phiếu công bố 177124/22/CBMP-QLD cấp ngày 11/8/2022

- Laboratorios Babé Depigment+ Sérum Intensivo/Depigment+ Intensive Serum (tinh chất dưỡng sáng da làm mờ vết thâm), số tiếp nhận Phiếu công bố 239506/24/CBMP-QLD cấp ngày 3/6/2024

- Ekseption Hyaluronic Peptides Mixlab Serum (serum dưỡng ẩm, giảm nhăn), số tiếp nhận Phiếu công bố 215043/23/CBMP-QLD cấp ngày 24/10/2023).

Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty phải cải chính thông tin đã đăng tại website của Công ty.

Công ty TNHH một thành viên Thanh Lam (TPHCM) cũng bị xử phạt tới 195 triệu đồng do có 3 vi phạm, gồm:

- Kinh doanh mỹ phẩm sản phẩm Pressensa Quality Dermal Solutions Defencextra 80+ SPF (kem chống nắng), số tiếp nhận Phiếu công bố 269773/25/CBMP-QLD cấp ngày 24/3/2025 có công thức không đúng với hồ sơ công bố đã được duyệt theo quy định. Sản phẩm này đã bị đình chỉ lưu hành, thu hồi và tiêu hủy; số tiếp nhận cũng bị thu hồi.

- Kinh doanh mỹ phẩm MesoInstitute Hair Repair Hair Solution (giúp phục hồi, dưỡng tóc) số tiếp nhận Phiếu công bố: 296258/25/CBMP-QLD cấp ngày 22/10/2025) có nhãn gốc ghi thông tin sai lệch bản chất tính năng vốn có của sản phẩm khiến người tiêu dùng hiểu nhầm đây là thuốc. Sản phẩm này đã bị Bộ Y tế yêu cầu thu hồi.

- Kinh doanh mỹ phẩm 18 sản phẩm có Hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF) nhưng không đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Một tuần, Bộ Y tế xử phạt 17 doanh nghiệp số tiền hơn 2,8 tỷ đồng

Đây là 2 trong số 17 doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dược và mỹ phẩm bị Bộ Y tế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính chỉ trong 1 tuần (từ 27/5 đến nay).

Tổng số tiền xử phạt lên đến 2,87 tỷ đồng, chủ yếu là vi phạm trong lĩnh vực dược, các lỗi cơ bản như: Không thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi, bổ sung giấy đăng ký lưu hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được phê duyệt trước khi lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc đối với các thay đổi lớn, thay đổi nhỏ cần được phê duyệt; Không thực hiện thủ tục thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các thay đổi nhỏ; Không thực hiện việc kê khai giá bán buôn thuốc dự kiến trước khi lưu hành trên thị trường...

Doanh nghiệp bị xử phạt cao nhất là Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex - Hà Nội (310 triệu đồng) do có hành vi vi phạm hành chính với 23 loại thuốc/lô thuốc.