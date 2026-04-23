Ngày 22/4, BVĐK Phương Đông tổ chức Lễ ra mắt Tổ hợp công nghệ chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới, đánh dấu bước tiến trong chiến lược phát triển hệ sinh thái y tế công nghệ cao.

Lễ ra mắt tổ hợp công nghệ chẩn đoán hình ảnh thế hệ mới tại BVĐK Phương Đông

Sự kiện ghi dấu việc đưa vào vận hành 02 hệ thống MRI 1.5T Magnetom Flow.Plus - dòng máy cộng hưởng từ thế hệ mới nhất của Siemens Healthineers. Phương Đông là đơn vị đầu tiên tại Đông Nam Á đồng thời sở hữu và vận hành 02 hệ thống này cùng lúc, khẳng định vị thế tiên phong trong đầu tư công nghệ chẩn đoán hiện đại.

Cũng tại buổi lễ, bệnh viện ra mắt hệ thống CT 128 lát cắt SOMATOM go.Top tích hợp AI và giải pháp myNeedle Companion hỗ trợ sinh thiết, nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán và điều trị.

Tổ hợp công nghệ mới tích hợp AI và các tính năng tiên tiến, hỗ trợ phát hiện và định vị chính xác tổn thương, tối ưu hiệu quả chẩn đoán và can thiệp

Điểm đáng chú ý là tổ hợp mới không xuất hiện như một hạng mục đầu tư đơn lẻ, mà được đặt trong nền tảng công nghệ đã được bệnh viện xây dựng trong nhiều năm qua.

Trước đó, Phương Đông đã sở hữu nhiều hệ thống hiện đại như NAEOTOM Alpha - ứng dụng công nghệ đếm photon đầu tiên trên thế giới, MRI 3.0T, máy chụp mạch số hoá xoá nền (DSA), SPECT/CT, PET/CT thế hệ mới hay máy xạ trị Elekta Versa HD…, qua đó từng bước hoàn thiện hệ sinh thái y tế dẫn đầu về công nghệ.

MRI 1.5T MAGNETOM Flow.Plus: Thế hệ cộng hưởng từ mới tích hợp AI, vận hành bền vững

Với MRI 1.5T MAGNETOM Flow.Plus, điểm nổi bật nằm ở công nghệ làm lạnh DryCool chỉ sử dụng 0,7 lít helium, giảm gần 2.000 lần so với công nghệ truyền thống và không cần nạp thêm trong suốt vòng đời hệ thống, góp phần đảm bảo an toàn vận hành và định hướng phát triển bền vững. Hệ thống cũng tích hợp trí tuệ nhân tạo myExam Companion, giúp tự động hóa quy trình chụp, chuẩn hóa thao tác và hạn chế sai sót.

MAGNETOM Flow.Plus hội tụ AI thông minh và định hướng vận hành bền vững

Hệ thống còn được trang bị bộ cuộn thu thế hệ mới với thiết kế siêu nhẹ, mật độ phần tử cao và các bộ thu chuyên dụng cho từng vùng giải phẫu, giúp nâng cao chất lượng hình ảnh, tăng độ phân giải, độ tương phản và giảm nhiễu hiệu quả.

Nhờ đó, thiết bị phát huy thế mạnh trong nhiều chỉ định chuyên sâu như thần kinh, cột sống, cơ xương khớp, bụng chậu, vú và tầm soát ung thư...; hỗ trợ các ứng dụng chuyên sâu trong ung bướu như cộng hưởng từ phổ để phát hiện sớm tổn thương, đánh giá đặc điểm khối u và theo dõi sau điều trị.

Cùng với đó, các công nghệ tăng tốc chụp, phần mềm Deep Resolve và kỹ thuật chụp cộng hưởng từ động học giúp bệnh nhân không cần nín thở khi chụp, rút ngắn thời gian thu hình, giảm cảm giác lo lắng và mang đến trải nghiệm cộng hưởng từ thuận tiện hơn cho nhiều bệnh nhân: từ người cao tuổi, trẻ nhỏ đến trường hợp nặng khó kiểm soát nhịp thở.

Bứt phá năng lực chẩn đoán và can thiệp với hệ thống CT 128 SOMATOM go.Top

Bên cạnh MRI 1.5T MAGNETOM Flow.Plus, hệ thống cắt lớp vi tính - CT 128 lát cắt SOMATOM go.Top cũng là hạng mục được Phương Đông lựa chọn kỹ lưỡng nhằm hoàn thiện năng lực chẩn đoán, can thiệp.

CT 128 SOMATOM go.Top cho khả năng “đóng băng chuyển động” và hỗ trợ can thiệp chính xác hơn

Hệ thống tích hợp phần mềm chụp tim mạch chuyên sâu với tính năng tự động thông minh, cho phép lựa chọn chu kỳ tim tối ưu để tái tạo hình ảnh mạch vành rõ nét. Công nghệ ZeeFree với khả năng “đóng băng chuyển động” cũng góp phần giảm nhiễu ảnh do chuyển động, nâng cao độ tin cậy của hình ảnh, kể cả trong ca chụp khó.

Không chỉ phục vụ chẩn đoán, CT 128 lát cắt SOMATOM go.Top còn hỗ trợ hiệu quả cho các thủ thuật điện quang can thiệp nhờ khả năng lập kế hoạch đường vào tổn thương và theo dõi kim sinh thiết theo thời gian thực, đảm bảo tối đa hiệu quả chẩn đoán và can thiệp.

Hoàn thiện hệ sinh thái chẩn đoán - điều trị công nghệ cao tại Phương Đông

Trên nền tảng nhiều hệ thống đã được đầu tư đồng bộ, tổ hợp mới góp phần hoàn thiện hơn năng lực chẩn đoán - can thiệp - điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Phương Đông;; cũng như củng cố thêm nền tảng dữ liệu hình ảnh nhằm phục vụ các quyết định lâm sàng chính xác hơn.

BVĐK Phương Đông định hướng trở thành đơn vị y tế dẫn đầu về công nghệ tại miền Bắc

Trong bối cảnh y học hiện đại ngày càng đặt trọng tâm vào chẩn đoán sớm và điều trị chính xác, hướng đầu tư này cho thấy nỗ lực của Phương Đông trong việc làm chủ công nghệ, nâng cao chất lượng chuyên môn và mở rộng khả năng tiếp cận giải pháp y tế hiện đại cho người bệnh ngay tại Việt Nam.

Đây cũng là định hướng đầu tư nhất quán được bệnh viện kiên trì theo đuổi, nhằm kiến tạo hệ sinh thái y tế dẫn đầu về công nghệ, mang đến lợi thế khác biệt trong việc nâng tầm chất lượng điều trị và chuẩn mực chăm sóc cộng đồng.