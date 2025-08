Hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha tại BVĐK Phương Đông

AI tái tạo hình ảnh sắc nét, giảm các can thiệp không cần thiết

Theo đại diện Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha cung cấp hình ảnh không gian 3 chiều với độ phân cao bậc nhất thế giới, lên tới 110µm. Điều này cho phép bác sĩ quan sát được những tổn thương hay khối u siêu nhỏ, chẩn đoán bệnh chính xác và nhanh chóng từ giai đoạn mầm mống.

Hình ảnh chụp CT tim từ hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha

Cũng nhờ thế mạnh AI, Naeotom Alpha có khả năng đo đạc, phân tích vượt trội. Nổi bật là với các bệnh lý tim mạch, việc đánh giá kích thước mạch vành bằng siêu máy này cho kết quả tương đương với kết quả chụp mạch can thiệp, giúp hạn chế tối đa các thủ thuật xâm lấn không cần thiết cho người bệnh.

AI hỗ trợ can thiệp và chẩn đoán tự động

Trong các thủ thuật như sinh thiết phổi, chọc hút khối u hay đặt kim điều trị,… AI không chỉ cung cấp hình ảnh rõ nét mà còn hỗ trợ bác sĩ xác định đường đi tối ưu của kim, khoanh vùng chính xác tổn thương và tránh làm tổn hại đến mô lành xung quanh. Nhờ đó, quá trình can thiệp trở nên an toàn hơn và rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện, đặc biệt hữu ích trong các ca bệnh phức tạp hoặc có vị trí can thiệp khó tiếp cận.

AI tối ưu toàn bộ quy trình vận hành

Hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha được trang bị hệ thống định vị bệnh nhân bằng ảnh 3D, giúp tối ưu tư thế người bệnh, đảm bảo chất lượng hình ảnh ngay từ lần chụp đầu tiên, giảm số lần phải chụp lại. Quá trình chụp toàn thân với Naeotom Alpha được đánh giá nhanh nhất thế giới, chỉ diễn ra trong chưa đầy 1 giây, giúp hạn chế tối đa phơi nhiễm bức xạ.

Máy mang lại sự thoải mái cho khách hàng trong quá trình thực hiện.

Mở ra kỷ nguyên mới trong tầm soát đột quỵ, tim mạch, ung thư

Với sự kết hợp của “bộ đôi đỉnh cao” công nghệ CT đếm Photon và trí tuệ nhân tạo, hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha được giới chuyên gia đánh giá cao, hứa hẹn mở ra kỷ nguyên mới trong chẩn đoán và theo dõi điều trị đột quỵ, tim mạch, ung thư, nhi khoa…

Trong nhóm bệnh lý tim mạch, hệ thống Naeotom Alpha thể hiện rõ ưu thế vượt trội khi có thể đánh giá và quản lý các bệnh động mạch vành (đã đặt stent, có kim loại trong người, đeo máy tạo nhịp tim…). Hiện nay chưa có hệ thống CT nào làm được vì bị nhòe ảnh do nhiễm kim loại hoặc các trường hợp bị vôi hóa nặng.

Không chỉ dừng lại ở đó, hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha còn có khả năng dự đoán mảng xơ vữa nguy cơ cao tiến triển thành nhồi máu cơ tim ở bệnh nhân có hẹp mạch vành. Từ đó, bệnh nhân có thể chủ động phòng ngừa, điều trị tốt hơn.

Máy vượt trội trong chẩn đoán chuyên sâu các bệnh lý mạch vành, đột quỵ.

Ngoài ra, siêu máy này cũng hỗ trợ phát hiện sớm nhiều loại ung thư như: ung thư gan, ung thư dạ dày, ung thư phổi ở những đối tượng nguy cơ cao như hút thuốc lá, uống rượu bia…

Đặc biệt, hệ thống cắt lớp lượng tử Naeotom Alpha sử dụng liều tia X siêu thấp (tương đương với liều phóng xạ trong môi trường tự nhiên). Điều này mang tới sự an toàn tối đa với bệnh nhân, nhất là các bệnh nhân cần theo dõi thường xuyên như ung thư, bệnh mạn tính… bao gồm cả trẻ em, phụ nữ mang thai (nếu có chỉ định).

An toàn tối đa với liều bức xạ siêu thấp

Được biết, BV Phương Đông hiện là đơn vị tiên phong tại miền Bắc sở hữu hệ thống Naeotom Alpha. Việc bệnh viện này mạnh tay đầu tư 120 tỷ đồng cho một hệ thống máy, trong bối cảnh y học hiện đại coi công nghệ là xương sống, đã cho thấy vai trò rõ ràng của các bệnh viện ngoài công lập trong việc chung tay nâng cao vị thế mới của nền y tế nước nhà trên trường quốc tế, mang lại nhiều lợi ích lớn lao cho cộng đồng.

Phương Dung