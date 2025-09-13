Chiều 12/9, với sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan, Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện nghiên cứu Tâm Anh đã ký kết triển khai hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về ung thư hàng đầu của Liên bang Nga.

Ông Kaprin Andrey Dmitrievich - Tổng Giám đốc Trung tâm Y học Quốc gia về Xạ trị - Viện Hertsen Liên bang Nga trao đổi văn kiện hợp tác với ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) tại lễ ký kết chiều 12/9, trước sự chứng kiến của Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko và Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Hai bên sẽ hợp tác trong các hoạt động chính: trao đổi kinh nghiệm thực tế về ứng dụng công nghệ, phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh ung thư; tổ chức hội nghị khoa học; hợp tác nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ung thư, phẫu thuật ung thư, xạ trị, hóa xạ trị... Hợp tác đặc biệt chú trọng chuyển giao toàn diện công nghệ lõi, phát minh quan trọng về vắc xin, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga về Việt Nam.

Ngay sau sự kiện, hai bên sẽ chính thức triển khai các hoạt động trao đổi thông tin khoa học, thực hành và huấn luyện đào tạo các phương pháp chẩn đoán và điều trị ung thư hiện đại hàng đầu.

Tại lễ ký kết, Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko cho biết: “Sự kiện ký kết hợp tác này là bước tiến quan trọng, hướng tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe người dân tốt hơn”.

Bộ trưởng Bộ Y tế Liên bang Nga Mikhail Albertovich Murashko, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan, đại diện Đại sứ quán và lãnh đạo các đơn vị y tế hai nước cùng chứng kiến hoạt động ký kết hợp tác. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga là viện nghiên cứu về ung thư đầu tiên ở Nga và châu Âu với lịch sử hơn một trăm năm. Đây là một trong những trung tâm nghiên cứu y khoa về ung thư uy tín hàng đầu thế giới, đi đầu trong nghiên cứu, phát minh, ứng dụng các công nghệ mới nhất trong lĩnh vực điều trị ung thư, sở hữu nhiều công nghệ độc quyền. Đây chính là nơi công bố nhiều phát minh quan trọng của Nga đột phá về hiệu quả điều trị ung thư trong thời gian qua.

Hợp tác giữa Hệ thống BVĐK Tâm Anh, Viện nghiên cứu Tâm Anh và Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga đánh dấu một bước tiến mới trong lĩnh vực chẩn đoán và điều trị ung thư. Trong đó đặc biệt chú trọng việc chuyển giao toàn diện các công nghệ lõi, các phát minh quan trọng về vắc xin, thuốc, kỹ thuật chẩn đoán và điều trị ung thư từ Liên bang Nga; từ đó tự chủ sản xuất thuốc và vắc xin công nghệ mới, góp phần chủ động cung ứng, giảm chi phí điều trị, nâng cao chất lượng điều trị và chất lượng sống cho người bệnh; từng bước xây dựng phát triển trung tâm nghiên cứu, sản xuất y học công nghệ cao tầm cỡ trong khu vực.

Siêu máy CT Somatom Force VB30 vượt qua giới hạn lát cắt, công cụ đắc lực tầm soát phát hiện sớm ung thư đang có mặt tại Hệ thống BVĐK Tâm Anh. Ảnh: BVĐK Tâm Anh

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: “Các thỏa thuận được ký kết hôm nay sẽ mở ra nhiều chương trình hợp tác thiết thực, đặc biệt trong điều trị ung thư bằng công nghệ tiên tiến cũng như sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế - là những nhu cầu cấp bách không chỉ của Việt Nam, của Liên bang Nga mà còn của toàn cầu. Với vai trò tiên phong và năng lực hội nhập quốc tế mạnh mẽ, Hệ thống BVĐK Tâm Anh sẽ là một trong những cầu nối quan trọng trong hợp tác y tế giữa hai nước, nơi những thành tựu y học hiện đại được ứng dụng, lan tỏa và phục vụ người dân”.

Theo bà Lan, Bộ Y tế cùng với hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh sẽ khẩn trương nghiên cứu, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đưa các thỏa thuận hợp tác nhanh chóng đi vào thực tiễn.

“Liên bang Nga là một trong những quốc gia tiên phong trên thế giới trong việc tìm kiếm giải pháp điều trị ung thư. Thông qua việc hợp tác với Trung tâm Nghiên cứu Y học Quốc gia về Xạ trị Liên bang Nga, chúng tôi mong muốn mang những thành tựu y khoa tiên tiến đến gần hơn với người dân Việt Nam, giảm tải gánh nặng ung thư và đóng góp vào sự phát triển chung của nền y học đất nước”, ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT Hệ thống BVĐK Tâm Anh và Viện Nghiên cứu Tâm Anh (TAMRI) cho biết.

