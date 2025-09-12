Ngày 12/9, Bệnh viện 19-8 (Hà Nội) tổ chức hội thảo quốc tế “Cập nhật công nghệ tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị ung thư".

Bên lề của sự kiện, Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Phương, Giám đốc Trung tâm Ung bướu, Bệnh viện 19-8, chia sẻ ung thư gan đang có xu hướng gia tăng về số ca mắc tại Việt Nam, đồng thời độ tuổi mắc ngày càng trẻ hóa.

Theo số liệu từ GLOBOCAN Vietnam 2022, ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam, với hơn 24.000 ca mắc mới mỗi năm. Các yếu tố nguy cơ chính bao gồm virus viêm gan B (HBV) và lạm dụng rượu bia.

Tiến sĩ Phương chia sẻ về ung thư gan. Ảnh: PV.

Tuy nhiên, nhờ tiến bộ trong kỹ thuật chẩn đoán và nâng cao nhận thức của người dân, tỷ lệ phát hiện sớm ung thư gan đã được cải thiện đáng kể. Nếu trước đây, 80% bệnh nhân được chẩn đoán ở giai đoạn 3-4, thì nay con số này giảm còn 50-60%. Việc phát hiện sớm giúp tăng cơ hội điều trị triệt căn, mang lại hy vọng cho người bệnh.

Phương pháp điều trị đa dạng theo từng giai đoạn

Theo bác sĩ Phương, các phương pháp điều trị ung thư gan hiện nay được áp dụng linh hoạt cho bệnh nhân ở cả giai đoạn sớm và muộn:

- Giai đoạn sớm: Các phương pháp bao gồm phẫu thuật cắt u gan, cắt thùy gan hoặc phân thùy gan. Ngoài ra, ghép gan từ người hiến (người chết não hoặc người thân) cũng là một lựa chọn. Đối với khối u nhỏ, các kỹ thuật can thiệp tại chỗ như đốt sóng cao tần (RFA) hoặc đốt vi sóng được áp dụng hiệu quả.

- Giai đoạn tiến triển: Với khối u lớn hơn, phương pháp nút mạch gan kết hợp bơm hóa chất làm giảm mạch máu nuôi dưỡng khối u, từ đó thu nhỏ kích thước u.

- Giai đoạn muộn: Khi bệnh nhân không còn khả năng phẫu thuật hoặc đốt u, các phương pháp điều trị toàn thân hoặc điều trị đa mô thức (kết hợp điều trị tại chỗ và toàn thân) được áp dụng.

Bệnh viện 19-8 đã tiếp cận các phác đồ điều trị tiên tiến theo hướng dẫn mới nhất từ Bộ Y tế, bao gồm các thuốc điều trị đích và liệu pháp miễn dịch. Đặc biệt, bệnh viện được cung ứng đầy đủ các loại thuốc này, giúp bệnh nhân dễ dàng tiếp cận.

Bác sĩ Bệnh viện 19-8 thực hiện điều trị ca bệnh ung thư. Ảnh: BV198.

Hai loại thuốc miễn dịch mới

Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Thanh Tuyền, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, ung thư luôn là căn bệnh được quan tâm từ nghiên cứu cơ bản tới nghiên cứu lâm sàng bởi tính chất phức tạp trong cơ chế bệnh sinh của bệnh cũng như đáp ứng điều trị. Việc không ngừng ứng dụng công nghệ chẩn đoán sớm và điều trị kết hợp đa mô thức, trong đó có miễn dịch trị liệu theo hướng cá thể hóa là rất quan trọng, giúp tăng hiệu quả điều trị, giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh và hệ thống y tế.

Năm 2025, Bộ Y tế đã phê duyệt thêm hai loại thuốc miễn dịch mới là Durvalumab và Tremelimumab (phác đồ STRIDE) dành cho bệnh nhân ung thư gan ở giai đoạn không thể phẫu thuật. Hai thuốc này hoạt động theo cơ chế bổ trợ lẫn nhau, mang lại hiệu quả điều trị vượt trội:

Durvalumab: Là kháng thể đơn dòng gắn vào protein PD-L1 trên bề mặt tế bào ung thư, ngăn chặn sự liên kết giữa PD-L1 và thụ thể PD-1 trên tế bào T. Điều này kích hoạt lại tế bào T, giúp chúng tấn công và tiêu diệt khối u.

Tremelimumab: Gắn vào protein CTLA-4 trên tế bào T, cạnh tranh với protein B7 của tế bào trình diện kháng nguyên (APC), từ đó kích hoạt tế bào T hiệu quả hơn.

Phác đồ STRIDE đã chứng minh hiệu quả qua các nghiên cứu giai đoạn III, mang lại khả năng tiêu diệt tế bào ung thư tối ưu nhờ tăng cường hoạt hóa tế bào T ở nhiều giai đoạn của phản ứng miễn dịch.

Tuy nhiên, chi phí điều trị bằng hai loại thuốc này khá cao, một loại chỉ dùng 1 lần có giá khoảng 200 triệu đồng và một loại khoảng 40 triệu đồng cho một chu kỳ 3 tuần.

Hiện tại, các thuốc này chưa được triển khai tại các bệnh viện nhưng dự kiến sẽ sớm có mặt trong thời gian tới.

