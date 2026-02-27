Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập đồng thời hai kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á về ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive phẫu thuật não và cột sống, tủy sống

Robot AI Modus V Synaptive là hệ thống phẫu thuật robot hiện đại hàng đầu thế giới. Tại Việt Nam, hiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh là đơn vị duy nhất sở hữu. Với 208 ca u não, u tủy sống, cấp cứu đột quỵ xuất huyết não, mổ thoát vị đĩa đệm… phẫu thuật thành công bằng robot AI, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã cùng lúc đạt hai kỷ lục này từ Tổ chức Kỷ lục châu Á (Asia Book of Records) và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) về số lượng ca thành công nhiều nhất, giai đoạn 2023 - 2025. Hồ sơ đề cử đã trải qua quá trình thẩm định độc lập, khách quan theo các tiêu chí trong nước và quốc tế.

Giáo sư, Viện sĩ Hoàng Quang Thuận - Phó chủ tịch Thường trực TW Hội Kỷ lục gia Việt Nam cho biết, sự kiện Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh xác lập hai kỷ lục này là dấu mốc quan trọng của nền y tế Việt Nam trong hành trình hội nhập và phát triển y tế.

“Kỷ lục hôm nay là động lực để chúng tôi tiếp tục đào tạo, chuyển giao, mở rộng ứng dụng Robot AI hướng đến xây dựng một trung tâm mổ não và tủy sống công nghệ cao, chuyên sâu, phục vụ tốt nhất cho người bệnh trong nước, Việt kiều và người bệnh quốc tế”, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM chia sẻ. ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ cũng là người đạt kỷ lục châu Á - người đầu tiên thực hiện ca phẫu thuật u não bằng hệ thống Robot AI Modus V Synaptive.

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM là đơn vị duy nhất tại Việt Nam ứng dụng Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật các bệnh thần kinh - sọ não - cột sống

Theo Bệnh viện Tâm Anh, Robot AI Modus V Synaptive được phát triển với những công nghệ cao, tích hợp AI sở hữu loạt ưu điểm vượt trội trong kỹ thuật, thiết bị phẫu thuật não, cột sống và tủy sống truyền thống. Dựa trên dữ liệu từ cuộc mổ mô phỏng “thực tế ảo” đã xác lập trước đó bằng phần mềm chuyên dụng, Robot với cánh tay linh hoạt tự động di chuyển theo dụng cụ mổ sẽ dẫn đường, giám sát và phát cảnh báo để bác sĩ thao tác chuẩn xác từng milimet để loại bỏ hiệu quả khối u, máu tụ, hạn chế tối đa tổn thương các mô lành, bảo tồn tối đa các chức năng vận động, ngôn ngữ, thị giác… cho người bệnh.

“Robot AI giúp phẫu thuật não, cột sống, tủy sống tăng tỷ lệ thành công cao hơn 95%, giảm 79% lượng máu mất trong phẫu thuật, giảm 40% thời gian nằm viện, bảo bảo tồn tối đa các chức năng vận động, ngôn ngữ cho người bệnh”, ThS.BS.CKII Chu Tấn Sĩ cho hay.

Tại hệ thống bệnh viện Tâm Anh, hiện Robot AI này được ứng dụng trong phẫu thuật điều trị nhiều bệnh lý nguy hiểm ở não, cột sống, tủy sống như: các loại u não, u dây thần kinh, cấp cứu đột quỵ - xuất huyết não, phẫu thuật dị dạng mạch máu não, các loại u trong ống sống, u mạch máu tủy, thoát vị đĩa đệm cột sống… và sẽ tiếp tục mở rộng trong thời gian tới.

Người bệnh 90 tuổi, đột quỵ xuất huyết não gây yếu liệt nửa người được phẫu thuật não “vô cảm thức tỉnh” với robot AI, hút sạch khối máu tụ 60ml; sau một tuần, bệnh nhân tỉnh táo, ăn uống, đi lại và nói chuyện được. Ảnh: Bệnh viện Tâm Anh

Nhờ Robot AI này, rất nhiều ca phẫu thuật thần kinh tại Tâm Anh đã thành công. Điển hình, nam sinh 21 tuổi thoát khỏi nguy kịch nhờ Robot AI giúp mổ u não, giờ là một kỹ sư trẻ với sức khỏe và công việc bình thường, hay cô gái trẻ yếu liệt suốt 6 năm vì khối u thân não đã có thể đi trở lại gần như bình thường sau phẫu thuật bằng Robot AI. Mới nhất là ca mổ thành công cho nam thanh niên bị khối u não chèn ép thần kinh gây động kinh mất ý thức, thường xuyên đột ngột “đứng hình” khi đang sinh hoạt hàng ngày.

Đặc biệt, có những ca đột quỵ xuất huyết não cấp cứu muộn, nguy cơ tử vong cao, đã được cứu sống ngoạn mục nhờ phẫu thuật “vô cảm thức tỉnh” bằng Robot AI. Người bệnh có thể trò chuyện, cử động tay chân, thậm chí hát song ca cùng bác sĩ ngay trong lúc mổ não.

“Phía sau mỗi ca phẫu thuật thành công bằng Robot AI không chỉ là con số thống kê, mà là một gia đình được giữ lại trọn vẹn, một tương lai được tiếp tục viết tiếp. Thành tựu hôm nay của Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh không chỉ mang ý nghĩa khoa học công nghệ, mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc”, Giáo sư Hoàng Quang Thuận nói.

Bên cạnh Robot AI, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh ứng dụng “siêu máy” chụp CT hơn 100.000 lát cắt Somatom Force VB30 tích hợp AI liều tia thấp, giúp phát hiện nhanh, chính xác các tổn thương cực nhỏ ở não, các khối u, mảng xơ vữa…

Đức Hạnh