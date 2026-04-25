Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh 2025/26
STT Đội Trận T H B HS Điểm
1 Manchester City 33 21 7 5 37 70
2 Arsenal 33 21 7 5 37 70
3 Manchester United 33 16 10 7 13 58
4 Aston Villa 34 17 7 10 5 58
5 Liverpool 33 16 7 10 11 55
6 Brighton 34 13 11 10 9 50
7 Bournemouth 34 11 16 7 0 49
8 Chelsea 34 13 9 12 8 48
9 Brentford 33 13 9 11 4 48
10 Everton 33 13 8 12 1 47
11 Sunderland 34 12 10 12 -9 46
12 Fulham 33 13 6 14 -3 45
13 Crystal Palace 32 11 10 11 -1 43
14 Newcastle 33 12 6 15 -3 42
15 Leeds 34 9 13 12 -7 40
16 Nottingham Forest 34 10 9 15 -4 39
17 West Ham 33 8 9 16 -17 33
18 Tottenham 33 7 10 16 -11 31
19 Burnley 34 4 8 22 -34 20
20 Wolves 33 3 8 22 -37 17

  • Xuống hạng