Bệnh nhi là bé gái L.B.A. (7 tuổi, ngụ huyện Bến Cầu, Tây Ninh), nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau đầu, ói vọt, sau đó lơ mơ, nói lẫn và cổ gượng nhẹ.

Trước đó, bé A. đã điều trị tại bệnh viện tỉnh nhưng không cải thiện, được chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 ngày 13/4 với chẩn đoán ban đầu là viêm não - màng não.

Các bác sĩ lấy mẫu dịch não tủy và hô hấp gửi xét nghiệm. Kết quả PCR ngày 17/4 cho thấy mẫu dịch não tủy dương tính với cúm A/H5, mẫu hô hấp âm tính. Kết quả của Viện Pasteur TPHCM ngày 18/4 cũng khẳng định bệnh nhi dương tính với cúm A/H5N1 trong dịch não tủy, âm tính trong mẫu ngoáy mũi họng. Đây là ca bệnh hiếm vì virus gây tổn thương hệ thần kinh trung ương, không tấn công đường hô hấp thông thường.

Hiện trẻ được điều trị Khoa Hồi sức nhiễm, thở máy, mở mắt tự nhiên, sốt 38,5 độ C, sinh hiệu tạm ổn định.

Theo nhận định của các chuyên gia truyền nhiễm, đây là một trường hợp hiếm gặp trong đó virus cúm gia cầm A/H5N1 gây tổn thương hệ thần kinh trung ương và không tấn công vào đường hô hấp. Thông thường virus cúm gia cầm A/H5N1 gây dịch bệnh trên các gia cầm và thủy cầm, con người bị nhiễm virus khi tiếp xúc gần với gia cầm nhiễm bệnh chết.

Biểu hiện chính khi nhiễm cúm gia cầm là viêm phổi rất nặng (hội chứng nguy ngập hô hấp cấp ARDS) với tỷ lệ tử vong của bệnh này là trên 50%. Điều may mắn cho đến hiện nay là virus cúm A/H5N1 chưa lây được từ người sang người.

Trường hợp viêm não do cúm H5N1 đã từng được ghi nhận trong y văn thế giới. Tại Đồng Tháp, trong đợt bùng phát bệnh cúm gia cầm H5N1 trên người năm 2004, nhóm chuyên gia Đơn vị Nghiên cứu Lâm sàng ĐH Oxford (OUCRU) phối hợp với Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã từng phát hiện virus cúm A/H5N1 trong dịch não tủy của 2 trẻ có triệu chứng tiêu chảy nặng, co giật hôn mê rồi tử vong, không có biểu hiện bệnh ở đường hô hấp. Kết quả này đã được công bố trên tạp chí New England Journal of Medicine năm 2005 (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa044307).

Qua điều tra dịch tễ ban đầu, bé A. từng tiếp xúc gà chết hàng loạt tại nhà bà ngoại khoảng 2 tuần trước. Bé có tiền sử bệnh tim bẩm sinh (thông liên thất), từng được mổ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 khi mới 2 tháng tuổi.

Sở Y tế đã chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM phối hợp cùng CDC Tây Ninh tiến hành điều tra, khoanh vùng và xử lý ổ dịch theo quy định. Đồng thời, Sở Y tế TPHCM đã có báo cáo nhanh gửi Bộ Y tế.

Để chủ động phòng, chống dịch cúm A(H5N1) lây từ gia cầm sang người, cần thực hiện tốt các biện pháp sau: 1. Không ăn gia cầm, các sản phẩm gia cầm ốm, chết và không rõ nguồn gốc. 2. Hạn chế tiếp xúc, giết mổ, ăn các loại động vật hoang dã, đặc biệt là chim. 3. Không giết mổ, vận chuyển, mua bán gia cầm và sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc. 4. Khi phát hiện gia cầm ốm, chết tuyệt đối không được giết mổ, sử dụng mà phải thông báo ngay cho chính quyền địa phương và đơn vị thú y trên địa bàn. 5. Ăn chín, uống chín; rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn. 6. Khi có biểu hiện cúm như sốt, ho, đau ngực, khó thở có liên quan đến gia cầm phải đến ngay cơ sở y tế.