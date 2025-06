Cụ ông N.K.T (90 tuổi, ngụ tại TP Thủ Đức, TPHCM) được gia đình đưa vào cấp cứu vì đau ngực dữ dội lúc nửa đêm.

Tại Bệnh viện đa khoa thành phố Thủ Đức, bác sĩ xác định đây là ca nhồi máu cơ tim cấp đặc biệt nguy hiểm, ở giờ thứ 5, cần can thiệp gấp.

Tuy nhiên, thử thách lúc này với ca trực là tình trạng người bệnh rất phức tạp, do cụ T. có nhiều bệnh nền như tăng huyết áp, bệnh thận mạn tính giai đoạn 3, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và tiền sử hút thuốc lá rất nhiều năm.

Trước diễn tiến nguy kịch, Thạc sĩ, bác sĩ Đào Quang Hoàng, Phó Trưởng khoa Nội Tim mạch Lão học và ê-kíp trực đêm đã tiến hành can thiệp mạch vành cấp cứu vào lúc 01h10.

Một ca can thiệp nhồi máu cơ tim cấp của ê-kíp. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Hoàng cho biết, đây là ca can thiệp khá phức tạp do bệnh nhân cao tuổi, nhiều bệnh lý nền phối hợp. Thêm vào đó, tình trạng mạch máu vôi hóa xơ vữa nặng và cơ địa dễ xuất huyết cũng là thách thức lớn trong quá trình can thiệp.

Ca cấp cứu đã được thực hiện thành công nhờ sự phối hợp nhịp nhàng của các bác sĩ chuyên khoa. Các bác sĩ đã đặt stent tái thông mạch máu, không gặp biến chứng. Cả ê-kíp thở phào nhẹ nhõm.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe người bệnh tiến triển tốt và được xuất viện. Tại thời điểm xuất viện, cụ T. tỉnh táo, không còn đau ngực hay khó thở, có thể tự sinh hoạt.

Theo bác sĩ Hoàng, kết quả điều trị khả quan này đến từ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, việc tuân thủ đúng phác đồ điều trị và đặc biệt là ý chí kiên cường của người bệnh. Thành công trong cấp cứu ca bệnh này đã góp phần thay đổi quan niệm cho rằng bệnh nhân cao tuổi, đặc biệt là những người có nhiều bệnh lý đi kèm, sẽ khó có cơ hội điều trị hiệu quả khi đối mặt với các vấn đề tim mạch nghiêm trọng.

Nhồi máu cơ tim cấp là một tình trạng cấp cứu tim mạch nguy hiểm, đe dọa trực tiếp đến tính mạng bệnh nhân nếu không được xử lý kịp thời. Có đến 10% các ca nhồi máu cơ tim dẫn đến đột tử. Bệnh thường biểu hiện bằng các cơn đau hoặc nặng ngực cấp tính vị trí giữa ngực, sau xương ức, có thể lệch trái, cơn đau có thể lan lên hàm, vai, hai tay, thường kèm theo cảm giác buồn nôn, vã mồ hôi, cứng hàm và khó thở.

Các bác sĩ khuyến cáo, để phòng nhồi máu cơ tim, người dân cần thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, kiểm soát tốt các bệnh lý nền mạn tính và đến bệnh viện ngay khi có các cơn đau ngực tái diễn để được khám và điều trị kịp thời.