Ngày 17/3, Công an xã Phước Hải (TPHCM) cho biết đã làm rõ vụ trộm cắp dây cáp đồng tại một trạm biến áp do Điện lực Đất Đỏ (Tổng Công ty Điện lực TPHCM) quản lý, đồng thời bắt giữ 2 đối tượng gồm B.Đ.T. (SN 1996, trú phường Long Hương) và P.T.A. (SN 1998, trú phường Tam Long).

Đối tượng sử dụng bộ quần áo này để giả danh nhân viên điện lực. Ảnh: CACC

Trước đó, chiều 2/3, Công an xã Phước Hải tiếp nhận tin báo về việc trạm biến áp 400kVA tại khu dân cư Hải Tân 5 (ấp Hải Sơn, xã Phước Hải) bị cắt trộm 7 đoạn dây cáp đồng. Sự việc làm gián đoạn việc cấp điện cho người dân trong khu vực.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, đơn vị đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, xác minh, thu thập thông tin liên quan. Kết quả giám định cho thấy tổng thiệt hại của vụ trộm là hơn 55 triệu đồng.

Kết quả điều tra cho thấy, các đối tượng đã giả danh nhân viên điện lực để tiếp cận trạm biến áp, cắt trộm cáp đồng. Sau khi gây án, các đối tượng di chuyển qua nhiều tuyến đường nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Phước Hải phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM và VKSND khu vực 13 nhanh chóng xác định, truy bắt thành công 2 đối tượng gây án là B.Đ.T. và P.T.A.

Tại cơ quan công an, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội.