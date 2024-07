Ngày 13/7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 người để điều tra về tội "Trộm cắp tài sản" và "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".

Nhóm bị can này gồm 10 nhân viên bảo vệ của những công ty từng ký kết hợp đồng làm việc tại các dự án bị mất trộm tài sản, cùng 1 đối tượng tiêu thụ. Trong đó, Đặng Sĩ Luân (32 tuổi, trú huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) - nhân viên Công ty bảo vệ Đ.T. - được xác định là người khởi xướng, cầm đầu.

Đặng Sĩ Luân được xác định là người cầm đầu trong vụ án. Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu, chiều ngày 5/4, anh Phạm Văn Tiến (30 tuổi) - nhân viên Công ty vệ sĩ Không gian - đến Công an xã Tiến Thành (TP Phan Thiết) trình báo việc kẻ gian đột nhập vào công trình xây dựng khách sạn H5 (thuộc dự án NovaWorld), lấy trộm 1 cuộn dây cáp chống cháy, 96m dây cáp điện đồng. Giá trị tài sản bị lấy trộm khoảng 200 triệu đồng.

Qua tin báo, xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Phan Thiết đã phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Đến ngày 8/4, lực lượng Công an TP Phan Thiết xác định được đối tượng cầm đầu là Đặng Sĩ Luân - nhân viên của Công ty bảo vệ Đ.T. đang hợp đồng với Công ty NovaWorld bảo vệ công viên nước trong dự án NovaWorld Tiến Thành, nên tiến hành bắt giữ.

Qua làm việc, Luân khai nhận do biết bên trong công trình xây dựng khách sạn H5 có kho cất các cuộn dây cáp điện lõi đồng. Luân đã rủ Nguyễn Anh Vũ, Võ Quốc Chiến, Phạm Thanh Tùng, Trần Thanh Thành, Lê Đức Anh Tài, Bùi Minh Trung, Trần Thanh Hoan, Nguyễn Tấn Dương và Trần Ngọc Thạo (tuổi từ 19-39, đều là nhân viên của các công ty bảo vệ ký kết hợp đồng làm việc tại dự án NovaWorld) cùng đột nhập vào trong kho nói trên nhiều lần để lấy trộm tài sản.

Cụ thể, khuya ngày 22/3, Thành cùng Tài, Trung đột nhập vào kho công trình H5 rồi dùng kìm cộng lực cắt, lấy trộm khoảng 70kg dây cáp điện lõi đồng. Luân, Vũ, Chiến, Tùng và Hoan ở bên ngoài cảnh giới lực lượng an ninh của dự án.

Sau đó, Luân mang số dây điện trộm được bán cho Nguyễn Thành Hưng (28 tuổi, trú TP Phan Thiết) lấy 10 triệu đồng.

Cùng cách thức trên, khuya hôm sau (23/3), nhóm này cùng một số đối tượng khác tiếp tục đột nhập vào kho công trình H5 lấy trộm 23 đoạn dây cáp điện lõi đồng lớn, nặng khoảng 182kg.

Sau đó, nhóm Luân thuê xe tải chở số dây điện lõi đồng này đến một cơ sở thu mua phế liệu tại phường Đức Long, TP Phan Thiết, bán được hơn 30 triệu đồng.

Dụng cụ nhóm đối tượng dùng để cắt trộm cáp lõi đồng. Ảnh: CACC

Quá trình mở rộng điều tra, nhóm đối tượng này còn khai nhận đã nhiều lần thực hiện hành vi trộm cắp dây cáp điện lõi đồng tại khu dự án sân bay Thiện Nghiệp (xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết), bán được hàng chục triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài.

Theo kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản tố tụng hình sự của UBND TP Phan Thiết, số lượng dây điện lõi đồng mà các đối tượng đã trộm trong những vụ việc trên trị giá gần 1 tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an TP Phan Thiết mở rộng điều tra.