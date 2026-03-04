Ngày 4/3, Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng xác nhận thông tin một xác cá hố rồng lớn đã dạt vào bờ biển thuộc phường An Hải.

Sáng cùng ngày, nhiều ngư dân phát hiện xác cá lạ trôi dạt vào bờ biển gần dãy nhà hàng trên đường Võ Nguyên Giáp nên nhanh chóng báo cơ quan chức năng.

Xác cá hố rồng dạt vào bờ biển ở TP Đà Nẵng. Ảnh: G.X

Cá nặng khoảng 10kg, dài gần 2m, thân màu bạc trắng với nhiều đốm xanh, sống lưng có vây đỏ hồng, phần đầu và phía dưới miệng có râu dài. Cơ quan chức năng xác định con vật là cá hố rồng, còn gọi là cá mái chèo.

Cá hố rồng là loài cá xương dài nhất thế giới, thường sống ở tầng nước sâu. Cá có thể dài tới 17m và đạt trọng lượng hơn 270kg.