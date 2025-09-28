Chiều 28/9, ông Nguyễn Văn Huy - Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) xác nhận, một xác cá voi (ngư dân gọi là cá Ông) vừa trôi dạt vào bờ biển địa phương.

Trước đó, khoảng 15h cùng ngày, anh Đặng Văn Sâm (32 tuổi, trú thôn An Bình, đặc khu Lý Sơn) phát hiện xác cá Ông trong tình trạng phân hủy nặng, bốc mùi hôi, tại khu vực Mom Tàu (thôn An Bình).

Theo ngư dân địa phương, đây là cá voi xanh, dài khoảng 13-15m, nặng hàng chục tấn.

Xác cá voi dài gần 15m trôi dạt vào bờ biển Lý Sơn (Quảng Ngãi). Ảnh: N.X

Trong tín ngưỡng của ngư dân miền biển, cá Ông được xem là vị thần hộ mệnh, thường giúp tàu thuyền vượt qua sóng to gió lớn. Vì vậy, khi phát hiện cá Ông chết dạt bờ, người dân có trách nhiệm đưa vào đất liền mai táng, để tang như với người thân.

Theo tập tục, sau khoảng 3 năm, cộng đồng sẽ tổ chức lễ cải táng, đưa xương cốt cá Ông vào lăng vạn để thờ phụng chung. Trên đảo Lý Sơn hiện vẫn còn nhiều lăng cá Ông - nơi lưu giữ những bộ xương khổng lồ, được người dân hương khói hằng năm.

Do ảnh hưởng của bão số 10, nên hiện người dân vẫn chưa thể tiến hành các thủ tục chôn cất xác cá Ông theo phong tục truyền thống.