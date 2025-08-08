Ngày 8/8, Sở Dân tộc và Tôn giáo (DT-TG) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết sơ kết công tác dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo 7 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2025.

Bà Quách Kiều Mai - Phó giám đốc Sở DT-TG - cho biết tỉnh có hơn 32 nghìn hộ với gần 140 nghìn nhân khẩu thuộc dân tộc thiểu số (DTTS), chiếm 6,47% dân số toàn tỉnh. Trong đó đông nhất là dân tộc Khmer, tiếp đến là dân tộc Hoa... Trên địa bàn có 7 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, hoạt động ổn định.

Bà Quách Kiều Mai phát biểu tại hội nghị

Thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo tiếp tục được các cấp, các ngành quan tâm triển khai thực hiện. Các chương trình, chính sách dân tộc được tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời.

Đồng bào DTTS, các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng, Phật tử theo đạo thực hiện, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; tham gia và hưởng ứng tích cực các cuộc vận động, phong trào thi đua, yêu nước do địa phương phát động.

Theo bà Mai, với chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030 (Chương trình MTQG 1719), Cà Mau được bố trí hơn 445 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách từ Trung ương gần 394 tỷ đồng, còn lại là vốn đối ứng của ngân sách tỉnh.

Tính đến tháng 7 vừa qua, địa phương giải ngân hơn 295 tỷ đồng (đạt trên 66% tổng vốn được giao của giai đoạn 2021-2025), vẫn còn hơn 42 tỷ đồng chưa được phân bổ chi tiết.

Toàn cảnh hội nghị ngày 8/8

Theo Sở DT-TG tỉnh Cà Mau, tiến độ giải ngân của chương trình trên tuy được cải thiện nhưng xét về tổng thể vẫn còn chậm, nhất là nguồn vốn sự nghiệp.

Việc hỗ trợ đất ở (thuộc Dự án 1) vẫn còn khó khăn ở vấn đề chuyển nhượng quyền sử dụng đất như: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đa số thế chấp ngân hàng; phần lớn đất nông thôn là đất trồng cây lâu năm hoặc đất nuôi trồng thủy sản. Theo Luật đất đai, đất ở phải chuyển đổi mục đích sử dụng, những hộ nghèo được mua đất ở không có tiền để chuyển đổi mục đích.

Nhiều đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, DTTS cuộc sống khó khăn, đa số đi làm ăn xa nên chưa quan tâm đến việc học nghề, công tác tuyên truyền cũng gặp khó khăn…

Nguyên nhân cũng được lãnh đạo Sở chỉ rõ. Trong đó, việc tổ chức lại bộ máy và chính quyền địa phương 2 cấp cùng khối lượng nhiệm vụ thực hiện lớn làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân.

Nhấn mạnh nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, ông Nguyễn Thành Niệm - Phó giám đốc Sở DT-TG - cho biết đơn vị sẽ khẩn trương, quyết liệt trong việc triển khai thực hiện và giải ngân nguồn vốn của Chương trình MTQG 1719, đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng.

“Sở cũng phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS toàn tỉnh từ 2% trở lên và đối với các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn là từ 3% trở lên; hoàn thành chỉ tiêu giảm ít nhất 2 xã khu vực III và 22 ấp, khóm đặc biệt khó khăn vùng DTTS…” - ông Niệm thông tin.