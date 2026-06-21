"Ca nương" độc lạ showbiz Việt

- MV "Lá ngọc cành vàng" của chị hoành tráng, tôi tính nhẩm mức đầu tư khoảng 6 tỷ đồng có đúng không?

Tôi không chắc chắn con số vì hiện vẫn chưa thanh toán xong. Ngoài khoản đã ứng trước, tôi chưa thấy các bộ phận đòi phần còn lại. Tôi làm sản phẩm tốn kém vì chi phí chỉ thêm chứ không bớt. Tất cả yêu cầu phát sinh từ ê-kíp, tôi đều gật đầu.

Tôi được Trời cho giọng hát, xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật và nhiều may mắn trong cuộc sống nên nhận nhiều phải đáp lại tương xứng. Vì vậy, tôi không cân đo đong đếm tài chính khi làm nghệ thuật. Đầu tư mới tính lời lỗ còn đây là di sản âm nhạc của tôi.

- Làm sản phẩm âm nhạc có dùng chất liệu văn hóa dân tộc là "con dao hai lưỡi". Chị có thể bị chỉ trích, kể cả khi không sai...

Tôi chẳng nghĩ nhiều như thế. Nếu một số nghệ sĩ mới thử sức với dân gian đương đại vài năm nay thì đây đã là con đường duy nhất tôi đi từ lúc bắt đầu làm nghề. Và khi đã chọn con đường này, tôi chỉ có thể làm chỉn chu nhất trong khả năng. Tôi may mắn có ê-kíp giỏi đồng hành. MV này, tôi có ban cố vấn văn hóa, tất cả khung hình đều được họ duyệt qua. Tôi chỉ là một nghệ sĩ trẻ, không phải cái gì cũng rành và vẫn đang không ngừng học tập, tích lũy kiến thức cho bản thân.

Ca nương Kiều Anh trong MV "Lá ngọc cành vàng". Ảnh: NVCC

- Không ngờ chị làm sản phẩm tâm huyết thế. Nhiều năm vắng bóng, tôi cứ tưởng chị chán hát rồi...

Suốt những năm đó, tôi lao vào kinh doanh, làm vợ, làm mẹ, không rõ vì bận hay lý do gì mà thực sự không nhớ hay nghĩ đến việc lên sân khấu. Phải đến khi đọc thông tin về Chị đẹp, tôi lần đầu bật ra suy nghĩ trở lại nghề và quyết tâm đi thi. Hóa ra sau bao nhiêu năm, năng lực nghề nghiệp của tôi vẫn chưa hề lụi tàn, vẫn hát được và theo kịp các đồng nghiệp.

Tôi tin mỗi hành trình đều có giá trị và ý nghĩa riêng. Đây là thời điểm tôi cảm nhận rõ bên trong mình đủ nội lực và trải nghiệm dù là nghệ sĩ hay một người phụ nữ. Người nghệ sĩ làm nghệ thuật từ tâm hồn. Nếu tôi vội vã trở lại với nội tâm nghèo nàn, chưa chắc đã được đón nhận như bây giờ.

Trích đoạn MV "Lá ngọc cành vàng"

- Chị nói gì về cảnh hơn 20 ca nương đồng diễn ấn tượng nhất MV?

Ngoài tôi đang làm việc trong môi trường giải trí, tất cả ca nương, từ chị tôi, cô tôi đến rất nhiều ca nương của các CLB ca trù vẫn đang làm nghề cần mẫn dù không có ánh hào quang lung linh chiếu vào. Tình yêu họ dành cho nghề mãnh liệt và trong sáng. Họ xứng đáng được tôn vinh.

- Nhiều năm nay, vẫn có 2 luồng ý kiến nhận xét về chị. Một bên nói có công mở lối cho nghệ nhân vào nền công nghiệp giải trí bên còn lại than "ca nương mà chẳng thấy hoạt động văn hóa". Chị nghĩ sao?

Công chúng luôn 9 người 10 ý, chuyện đó rất bình thường. Nghệ sĩ phải chấp nhận quan điểm trái chiều; tôi vẫn luôn lắng nghe, tiếp thu các ý kiến phù hợp. Ai khen, tôi xin trân trọng, cảm ơn. Ai chê, tôi sẽ dành thời gian quan sát lại xem đúng không. Nếu góp ý đúng, bạn phải rút ra bài học cho mình.

Ca nương Kiều Anh là một trong những "Chị đẹp" gặt hái nhiều dấu ấn nhất. Ảnh: NSX

- Chị ý thức thế nào khi hoạt động showbiz với danh xưng "ca nương"?

Hai từ "ca nương" gắn với tôi từ bé như máu thịt của mình vậy, rất thiêng liêng. Nó như chiếc kim chỉ nam vì cho biết gốc gác, xuất thân từ tổ tiên qua rất nhiều đời đến thế hệ gia đình tôi. Khi được gọi là "ca nương Kiều Anh", tôi ý thức mình phải luôn là một nghệ sĩ có uy tín, làm nghề tử tế, chỉn chu trong từng sản phẩm và sống đàng hoàng, giữ gìn tên tuổi.

Được chồng yêu chiều hết mực

- Vợ chồng chị kinh doanh nhiều năm chắc cũng hiểu chi tiền tỷ làm MV thời nay gần như "chốt" lỗ, sao vẫn "vung tay quá trán" thế?

Nếu không phải nghệ thuật, tôi không dễ vung tiền như thế đâu!

Kiều Anh ý thức trách nhiệm khi hoạt động showbiz với danh xưng "ca nương". Ảnh: NVCC

Ông xã vốn không biết hát, cũng không có cảm xúc mãnh liệt với nghệ thuật nhưng vì được tôi truyền cảm hứng cũng trở nên đồng cảm với nghệ thuật hơn.

Ngay từ đầu, khi biết tôi muốn có một di sản âm nhạc cho riêng mình, anh nói rằng đó là điều tuyệt vời và cảm nhận đây là sứ mệnh của vợ.

Tinh thần chung là tôi muốn chi bao nhiêu, anh sẽ góp bấy nhiêu. Tất nhiên, chúng tôi chỉ có thể cố gắng trong khả năng chứ nếu con số khổng lồ cũng không có để trả. 3 ngày ghi hình ở Ninh Bình, anh ấy đứng cạnh tôi như bao thành viên trong ê-kíp đến lúc về vẫn bảo: "Vợ ơi, anh cảm xúc quá vẫn lâng lâng chưa thoát ra được". Khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã khiến anh yêu những gì tôi đang làm.

- Việc chị trở lại nghề có làm xáo trộn nếp sinh hoạt của gia đình?

Cưới nhau 11 năm, tôi và chồng có những kết nối đặc biệt sâu sắc trong tâm hồn nên không cứ phải kè kè nhau như hồi mới yêu nữa. Anh luôn vui, hạnh phúc khi thấy vợ có những niềm say mê, tâm huyết chính đáng và tôi cũng vậy. Anh Văn nhiều lần theo tôi ra Bắc vào Nam và chưa bao giờ nề hà. Nếu đi diễn, tôi chỉ đi vài ngày rồi về chứ không ở lâu.

Kiều Anh và Văn Quỳnh yêu mặn nồng sau 11 năm cưới. Ảnh: FBNV

Nếu ngay kỳ nghỉ, gia đình sẽ đưa các bé vào Nam chơi cùng mẹ. Sau 2 năm tôi trở lại nghề, gia đình quen với lịch trình như vậy và vui với điều đó.

- Anh Quỳnh sát sao vợ quá nhỉ?

Hồi đầu, anh tưởng tôi đi hát vất vả nên đề nghị: "Hay vợ đừng đi hát nữa, ở nhà chồng nuôi cũng được". (cười) Câu tôi hay nghe từ anh là "Vợ thích là được". Tôi đi hát hay kinh doanh, cứ vui là anh ủng hộ. Tôi nghỉ ở nhà hay trở lại nghệ thuật, anh đều nói: "Tuyệt vời lắm, làm đi vợ!".

- Một số cô gái rất thích câu "Ở nhà chồng nuôi", chị thì sao?

Nếu người đàn ông có nhu cầu bảo bọc người bạn đời, đó là điều tốt, cũng cho thấy anh ấy rất vững chãi, có bản lĩnh của một trụ cột gia đình. Nên khi nghe anh đề nghị, tôi hãnh diện quá ấy chứ. Dù vậy, tôi thích làm việc, chồng nuôi xin nhận nhưng cứ phải đi làm. Công việc không chỉ mang đến niềm vui còn giúp tôi phát triển tư duy, nhận thức. Nếu không được đi làm chắc bí bách lắm. Nhìn chung, ai cũng nên có thế giới của riêng mình.

Ca nương Kiều Anh hay bị người dùng mạng trêu là "ca sĩ phú bà". Ảnh: FBNV

- Trên Facebook, chị hay khoe chồng nhưng điều đó thu hút các "vệ tinh" đấy. Chị cũng biết càng khoe càng dễ mất mà?

Ôi, tôi chỉ nói sự thật, có sao nói vậy chứ không "mô-đi-phê", không tâng bốc gì anh ấy cả! Tôi cũng sợ các câu như "Nói trước bước không qua", "Khoe nhiều dễ mất" nên những gì anh thấy là tiết chế rồi đấy! (cười lớn)

Tôi khoe chồng không để mọi người ngưỡng mộ mà muốn anh thấy được khích lệ và trân trọng và biết đâu cũng phần nào giúp các cô gái có thêm niềm tin vào tình yêu, hôn nhân.

- 11 năm làm dâu cho một gia đình trí thức, chị rút ra điều gì?

Chính vì là trí thức, gia đình chồng tôi rất văn minh và tôn trọng sự khác biệt. Mỗi lần ra sản phẩm, tôi đều được mẹ chồng, em chồng đến chị họ chồng gọi điện hỏi thăm; sau đó còn chia sẻ lên Facebook với nhiều lời khen có cánh. Có lẽ, gia đình chồng cũng ghi nhận con dâu, chị dâu của mình đang làm nghề nghiêm túc.

Mọi thứ đến trong cuộc đời tôi đều rất tự nhiên. Tôi đối xử với mọi người chân thành và luôn nhìn vào mặt tích cực của người khác. Bạn trao đi cái gì sẽ nhận lại điều tương tự thôi.

Ca nương Kiều Anh phân trần vụ hay khoe chồng