Chiều 9/10, trao đổi với PV VietNamNet, ông Lê Văn Hiệp – Chủ tịch UBND xã Diên Lâm – cho biết lực lượng công an, quân sự cùng chính quyền địa phương đang tổ chức truy tìm, vây bắt con cá sấu sổng khỏi khu du lịch, tấn công người dân.

Thanh niên bị cá sấu tấn công gây thương tích. Ảnh: N.X

Theo ông Hiệp, sáng 8/10, một nam thanh niên đến khu vực sông Chò câu cá thì lưỡi câu bị vướng vào nhánh cây dưới nước. Khi xuống gỡ, người này bất ngờ bị một con cá sấu nặng khoảng 10kg tấn công vào cánh tay và chân. Khoảng 10 phút sau, nạn nhân thoát khỏi con vật, đến trạm y tế địa phương để cấp cứu.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tổ chức truy bắt cá sấu, đồng thời phát loa cảnh báo người dân không đến gần khu vực sông, suối. Tuy nhiên, do nước sông Chò đục nên việc phát hiện và bắt giữ cá sấu gặp nhiều khó khăn, đến nay vẫn chưa tìm được. Ông Hiệp cho biết, con cá sấu này bị sổng chuồng từ một khu du lịch sinh thái trên địa bàn.