Ngày 1/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa khởi tố vụ án vi phạm quy định về quản lý, bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm.

Theo công an, đây là vụ việc các đối tượng vận chuyển trái phép gần 400 con cá sấu từ Campuchia về Việt Nam.

Hàng trăm con cá sấu được phát hiện trên xe tải. Ảnh: Công an Đồng Tháp

Theo điều tra ban đầu, hôm 21/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Đồng Tháp phối hợp với Chi Cục kiểm lâm, Công an huyện Tân Hồng kiểm tra xe tải, biển kiểm soát 66H - 003.59 do Nguyễn Văn Luân (37 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 391 con cá sấu, tổng trọng lượng trên 5/000kg. Cùng đi trên xe với ông Luân còn có người phụ nữ quê TP Cao Lãnh.

Bước đầu làm việc với cơ quan chức năng, 2 người này khai số cá sấu nói trên mua từ Campuchia vận chuyển về Việt Nam tiêu thụ.

Công an đang điều tra làm rõ vụ án.