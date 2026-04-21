Ngày 21/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin phiên tòa đầu tiên xét xử Song Mino đã diễn ra tại Tòa án quận Tây Seoul.

Nam ca sĩ bị truy tố với cáo buộc vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự trong thời gian phục vụ với tư cách nhân viên cộng đồng. Ngoài ra, một quản lý tại cơ sở nơi anh làm việc cũng bị xét xử vì bị cho là tiếp tay cho hành vi lơ là nhiệm vụ.

Có mặt tại tòa, Song Mino thừa nhận phần lớn cáo buộc và liên tục cúi đầu xin lỗi: “Với tư cách một thanh niên Hàn Quốc, tôi xin lỗi vì đã không hoàn thành trọn vẹn nghĩa vụ quốc phòng”.

Song Mino tại phiên tòa.

Anh cho biết bản thân mắc chứng rối loạn lưỡng cực và rối loạn hoảng loạn nhưng nhấn mạnh đây không phải lý do biện minh. Nam ca sĩ bày tỏ sự xấu hổ vì hình ảnh tiêu cực và mong muốn sớm hồi phục để nếu có cơ hội, sẽ hoàn thành nghĩa vụ một cách nghiêm túc.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2023 đến tháng 12/2024, anh bị nghi không chấp hành đầy đủ việc đi làm, thường xuyên vắng mặt khi phục vụ tại một cơ sở ở quận Mapo. Người quản lý bị cáo buộc biết rõ nhưng không báo cáo.

Trong quá trình điều tra, Song Mino được cho là đã thừa nhận phần lớn hành vi tự ý nghỉ làm. Viện kiểm sát hiện đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù.

Song Mino (tên thật Song Min Ho), sinh năm 1993, là thành viên nhóm WINNER. Anh đạt thành công cá nhân với ca khúc Fiancé (2018), đồng thời phát hành các album XX và Take.

Bên cạnh âm nhạc, nam nghệ sĩ còn hoạt động trong lĩnh vực mỹ thuật với nhiều triển lãm cá nhân mang phong cách biểu đạt mạnh mẽ, trừu tượng.

Nam ca sĩ liên tục cúi đầu xin lỗi tại tòa:

