Sáng 23/1, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên Yoo Ah In đã có mặt ở Toà án Seoul trong phiên xét xử thứ hai liên quan đến cáo buộc sử dụng ma túy. Nam diễn viên tỏ ra mệt mỏi và từ chối trả lời các câu hỏi từ truyền thông. ‘Bạn trai tin đồn’ của Yoo Ah In, đồng phạm Choi Ha Neul cũng xuất hiện trong phiên tòa này.

Yoo Ah In xuất hiện tại phiên tòa thứ hai với vẻ ngoài tiều tụy, xuống sắc.

Trong phiên tòa, nam diễn viên thừa nhận hành vi lạm dụng propofol (một chất hướng thần). Nhưng Yoo Ah In cũng bào chữa, việc lạm dụng chất propofol là vì anh mắc chứng trầm cảm, rối loạn hoảng sợ và bệnh mất ngủ.

Luật sư bào chữa cho Yoo Ah In thừa nhận bị cáo phạm tội sử dụng chất ma túy, cụ thể là là cần sa. Tuy nhiên, cáo buộc Yoo Ah In sử dụng propofol bất hợp pháp là không thỏa đáng vì nam diễn viên sử dụng chất này dưới sự tư vấn và đánh giá chuyên môn của bác sĩ.

Phiên tòa diễn ra nhanh chóng trong 30 phút. Trước khi bước vào phòng xét xử, nam diễn viên từ chối trả lời truyền thông về những vấn đề liên quan tới cáo buộc và nội dung phiên tòa. Được biết, phiên điều trần tiếp theo về vụ việc dự kiến diễn ra vào ngày 5/3/2024.

Yoo Ah In là ‘ảnh đế’ trẻ nhất của giải Rồng Xanh.

Yoo Ah In sinh năm 1986, tên thật Uhm Hong Sik, được giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất đa dạng, toả sáng ở mảng điện ảnh và truyền hình. Nhờ vai diễn trong The Throne (2015), Yoo Ah In trở thành ‘ảnh đế' trẻ nhất lịch sử giải Rồng Xanh khi mới ở tuổi 29. Chuyện đời tư của nam diễn viên cũng khiến công chúng chú ý. Trước khi vướng vào cáo buộc sử dụng ma túy, Yoo Ah In từng vướng tin đồn hẹn hò đồng tính với nhiếp ảnh gia Choi Ha Neul.

Yoo Ah In và ''bạn trai tin đồn' Choi Ha Neul.

Hiện, Yoo Ah In phải đối mặt với cáo buộc sử dụng ma tuý y tế 181 lần trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 3/2022. Theo cơ quan điều tra, Yoo Ah In sử dụng tổng cộng 4.400ml propofol, tần suất sử dụng 6 lần một tháng. Ngoài propofol, Yoo Ah-in còn dùng cần sa và một loại ma túy khác. Việc một nghệ sĩ dương tính với cùng lúc 3 loại chất cấm là điều chưa từng xảy ra ở làng giải trí Hàn Quốc.

Yoo Ah In là diễn viên trẻ tuổi nhất đạt giải Rồng Xanh:

