Ngày 9/4, truyền thông Hàn Quốc đưa tin ca sĩ Nam Tae Hyun bị Tòa án quận Tây Seoul tuyên án 1 năm tù giam và phạt 1 triệu won (khoảng 17 triệu đồng) vì vi phạm luật giao thông đường bộ, bao gồm lái xe khi say rượu và vượt quá tốc độ cho phép.

Hội đồng xét xử cho biết bị cáo đã thừa nhận hành vi và thể hiện sự ăn năn nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm nghiêm khắc do tái phạm sau khi từng bị xử phạt vì lái xe khi say rượu. Ngoài ra, vụ việc còn xảy ra trong thời gian anh đang hưởng án treo liên quan đến ma túy.

Theo cáo trạng, rạng sáng 27/4/2025, Nam Tae Hyun điều khiển xe trên tuyến Gangbyeonbuk-ro theo hướng Ilsan với nồng độ cồn trong máu 0,122%. Nam ca sĩ được cho là lái xe với tốc độ 182 km/h, vượt hơn gấp đôi mức giới hạn 80 km/h, trước khi đâm vào dải phân cách trung tâm.

Trước đó, anh từng bị phạt 6 triệu won (hơn 100 triệu đồng) sau một vụ tai nạn do uống rượu vào tháng 3/2023. Đến tháng 1/2024, nam ca sĩ tiếp tục nhận án tù treo 1 năm, thời gian thử thách 2 năm vì sử dụng chất cấm cùng bạn gái cũ.

Phía công tố trước đó đề nghị mức án 1 năm 6 tháng tù cùng khoản tiền phạt, cho rằng bị cáo tái phạm và phạm tội khi đang hưởng án treo nên tính chất nghiêm trọng.

Nam Tae Hyun sinh năm 1994, ra mắt năm 2014 với vai trò giọng ca chính của nhóm WINNER sau chương trình WIN: Who Is Next. Năm 2016, anh rời nhóm vì lý do sức khỏe và định hướng âm nhạc, sau đó thành lập ban nhạc South Club.

Ngoài ca hát, anh còn tham gia diễn xuất trong một số dự án như Midnight's Girl. Những năm gần đây, Nam Tae Hyun liên tục vướng bê bối đời tư và các vấn đề pháp lý, khiến sự nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề.

Nam Tae Hyun tại phiên tòa:

