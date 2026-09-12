Làng giải trí Hy Lạp đang bàng hoàng trước sự ra đi đột ngột của Giorgos Mazonakis - một trong những giọng ca nhạc pop-folk được yêu thích nhất nước này. Nam ca sĩ 54 tuổi tử vong do ngừng tim trong lúc thực hiện thủ thuật lọc huyết tương (plasma exchange) tại một phòng khám tư nhân ở thủ đô Athens.

Thông báo của Bệnh viện Đa khoa Elpis: “Vào lúc 16h45 ngày 9/9/2026, Giorgos Mazonakis, sinh năm 1972 được xe cấp cứu EKAV đưa đến bệnh viện trong tình trạng không tự thở và không có mạch. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sức tim phổi theo đúng quy trình nhưng không đạt kết quả. Thời điểm tử vong được xác định chính thức là 17h40. Ban lãnh đạo cùng toàn thể nhân viên bệnh viện xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và những người thân yêu của người đã khuất".

Ngay sau đó, cảnh sát đã bắt giữ 2 bác sĩ trực tiếp thực hiện ca điều trị với cáo buộc tắc trách gây chết người. Vụ việc cũng khiến dư luận đặt dấu hỏi lớn về quy trình giám sát tại các phòng khám tư ở Hy Lạp. Theo Malay Mail, đây là một trong những vụ việc hiếm hoi liên quan đến người nổi tiếng khiến giới chức y tế nước này phải vào cuộc khẩn cấp.

Cơ quan chức năng xác định 1 trong 2 bác sĩ đã chụp ảnh Mazonakis ngay trong lúc anh đang được cấp cứu, sau đó xóa bức ảnh này khỏi thiết bị.

Đáng chú ý hơn, dữ liệu truy xuất cho thấy có người đã dùng máy tính của phòng khám để tìm kiếm công cụ AI với từ khóa "cách hồi sinh bệnh nhân" ngay trong thời điểm anh đang nguy kịch. Lịch hẹn điện tử liên quan đến buổi điều trị của anh cũng bị phát hiện đã bị xóa có chọn lọc. Theo tờ Tovima (Hy Lạp), những chi tiết này đang là trọng tâm điều tra nhằm làm rõ trách nhiệm của ê-kíp y tế.

Ca sĩ Giorgos Mazonakis Ảnh: Philnews

Không dừng lại ở đó, luật sư đại diện gia đình nam ca sĩ còn tiết lộ có khoảng trống lên tới 90 phút giữa thời điểm Mazonakis mất ý thức và thời điểm phòng khám gọi xe cấp cứu. Khoảng thời gian trì hoãn này được cho là yếu tố then chốt có thể đã ảnh hưởng đến cơ hội sống của anh.

Giorgos Mazonakis sinh năm 1972 tại Nikaia, ngoại ô Piraeus (Hy Lạp). Anh bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 1992 khi biểu diễn tại một hộp đêm ở Patras và được các nhà sản xuất của hãng đĩa PolyGram phát hiện. Theo đuổi dòng nhạc pop-folk hiện đại pha trộn chất Laïko truyền thống, Mazonakis trở thành một trong những giọng ca ăn khách nhất Hy Lạp.

Anh từng lưu diễn khắp Hy Lạp, Cyprus, Đức, Australia và Mỹ, đồng thời được biết đến rộng rãi qua vai trò giám khảo X Factor (2017), huấn luyện viên The Voice từ năm 2024. Sau hơn 3 thập niên hoạt động, Mazonakis được xem là một trong những tượng đài của dòng nhạc đại chúng Hy Lạp.

Tiếng hát của Giorgos Mazonakis:

Minh Phi