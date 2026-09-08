Ngày 8/9, Star News đưa tin ca sĩ Nancy Lang bị cảnh sát bắt giữ để điều tra với cáo buộc lái xe khi say rượu. Theo MBN, Sở Cảnh sát Gangnam (Seoul) đã lập hồ sơ Nancy Lang với cáo buộc vi phạm Luật Giao thông đường bộ liên quan đến hành vi lái xe khi có nồng độ cồn. Khoảng 3h45 sáng cùng ngày, cô được cho là đã uống rượu rồi lái xe tại khu vực Gangnam.

Nữ nghệ sĩ Nancy Lang. Ảnh: SBS

Tại thời điểm bị phát hiện, nồng độ cồn trong máu của Nancy Lang được cho là ở mức đủ để bị hủy giấy phép lái xe. Cảnh sát hiện điều tra để làm rõ diễn biến vụ việc.

Nancy Lang tên thật Park Hye Ryung, sinh năm 1976 tại New York, Mỹ. Cô là ca sĩ nhạc pop, nghệ sĩ trình diễn, họa sĩ và phát thanh viên người Mỹ gốc Hàn, hoạt động chủ yếu tại Hàn Quốc.

Nancy Lang tốt nghiệp ngành Hội họa phương Tây tại Đại học Hongik và tiếp tục hoàn thành chương trình cao học tại trường. Năm 2003, cô gây chú ý với màn trình diễn tại Venice Biennale, sau đó mở rộng hoạt động sang lĩnh vực truyền hình và tham gia nhiều sự kiện, chương trình giải trí.

Cô được biết đến với hình ảnh nghệ sĩ có phong cách cá tính, thường kết hợp nghệ thuật trình diễn với thời trang và văn hóa đại chúng.

Nancy Lang tại "King of Mask Singer":