Nhiều nghệ sĩ như: Minh Tuyết, Ngọc Ánh, Bùi Lan Hương, Tóc Tiên, Đinh Mạnh Ninh, Võ Hạ Trâm, Hoàng Yến Chibi, Dương Hoàng Yến, Khả Ngân, Diễm My 9X, Hoàng Oanh, Mâu Thủy, Châu Đăng Khoa, Ngọc Phước, CARA, Đồng Ánh Quỳnh, Lamoon, Liêu Hà Trinh... đến chúc mừng Ái Phương tái xuất làng nhạc sau thời gian dài vắng bóng.

Sau khi thưởng thức MV, nhiều "Chị đẹp" vỡ òa, xúc động. Minh Tuyết, Bùi Lan Hương, Tóc Tiên và Võ Hạ Trâm đều nói rằng họ đã đợi quá lâu để thấy ca sĩ Ái Phương thể hiện con người thật trong âm nhạc.

"Trước khi con rời Chị đẹp, con đã đến tìm mẹ (cách xưng hô thân mật giữa hai nghệ sĩ - PV) đặt những câu hỏi vì sao. Mẹ đã nói rằng con chưa sống thật với chính mình, chưa bao giờ lôi ra những gì con có, thậm chí có rất nhiều, ở bên trong mình. Dù hôm nay, con đã chịu mang nó ra nhưng con còn nhiều hơn thế nữa, chưa dừng lại ở đây đâu. Ái Phương mà mẹ biết còn dễ sợ và dữ dội hơn như nhiều", Minh Tuyết xúc động nói với đàn em.

Ái Phương mặc gợi cảm tại sự kiện. Ảnh: Helen Thanh Hòa

Đồng quan điểm, Võ Hạ Trâm nhắn nhủ: "MV đẹp, bài hát hay. Tôi mừng vì cuối cùng đã chịu rời khỏi vùng an toàn, cho khán giả thấy những ngóc ngách bên trong mình và đây mới đúng là Ái Phương".

Còn ca sĩ Bùi Lan Hương nhận xét Ái Phương "trong dịu dàng có cháy bỏng, trong sexy lại rất bao dung".

Ca khúc Dịu dàng dịu dàng pha trộn upbeat và afro pop do Ái Phương sáng tác sau thời gian sống với những tổn thương.

Trích đoạn MV "Dịu dàng dịu dàng"

Ái Phương không cho rằng mình nổi loạn vì khía cạnh âm nhạc này đã luôn hiện diện bên trong cô từ những ngày đầu đến với nghệ thuật. Sau nhiều năm, khi mọi trải nghiệm và cảm xúc đã đủ đầy, nữ ca sĩ tin đây là thời điểm phù hợp để giới thiệu con người thật đến khán giả.

Ái Phương đặt tên cho nhân cách âm nhạc này là "Rachel P" - một người thích nghe nhạc Latin, thích vũ đạo và những màn trình diễn máu lửa.

Hai cột mốc khiến Ái Phương thay đổi là những năm bùng phát dịch Covid-19 và hành trình tại Chị đẹp đạp gió. Thời gian, những khoảnh khắc lắng đọng, trải nghiệm bên những đồng nghiệp tuyệt vời và khán giả... tạo thành chất xúc tác để cô thay đổi suy nghĩ, quyết định trung thực với giá trị gốc, thoải mái và tự tin để một phần con người mình chính thức gặp gỡ đám đông.