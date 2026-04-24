Ca sĩ Bằng Cường vừa tổ chức đêm nhạc mang tên Yêu đời ta hát, đánh dấu cột mốc 25 năm hoạt động. Anh mời thêm ca sĩ Quang Hà và NSƯT Hoài Linh - 2 người anh thân thiết gắn bó từ những ngày đầu làm nghề.

Ở tuổi 56, diện mạo của Hoài Linh đã in hằn dấu vết thời gian với gương mặt sạm đi và đôi tay chi chít vết đồi mồi. Sức khỏe của anh cũng không còn tốt sau ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp và chứng mất ngủ kéo dài nhiều năm qua. Dù vậy, NSƯT Hoài Linh vẫn chọn đứng trên sân khấu vì "nghề này không làm thì buồn lắm".

Theo Bằng Cường, NSƯT Hoài Linh không đặt nặng chuyện cát-sê mà quan trọng là kịch bản có đủ "đã" để mình thấy còn giá trị với nghề. Bên cạnh đó, anh quyết định tham gia đêm nhạc vì tình cảm trân quý dành cho Bằng Cường - người anh xem như em trai.

Sau 25 năm ca hát, Bằng Cường tự nhận giờ trưởng thành hơn trong cả cách suy nghĩ và làm nghề. Dẫu tên tuổi giảm nhiệt, anh không buồn, “biết mình, biết người” nên hài lòng với vị trí bản thân trong showbiz.

Ngoài tiết mục song ca cùng các khách mời, Bằng Cường hát loạt hit gắn liền tên tuổi như "Ngày hạnh phúc", "Tình yêu và nỗi nhớ", "Dòng sông buồn"…

Đứng trước làn sóng công nghệ AI đang bùng nổ, Bằng Cường chọn cách tiếp cận cởi mở nhưng tỉnh táo. Anh tích cực học hỏi từ thế hệ Z để làm mới phong cách, nghiên cứu công nghệ để bắt kịp thời đại. Tuy nhiên, Bằng Cường khẳng định giá trị cốt lõi vẫn là giọng hát thật.

Bằng Cường nỗ lực chạy show, tích góp tiền ra mắt 1 số sản phẩm âm nhạc, từ solo kết hợp hay hát song ca cùng bà xã - ca sĩ Bảo Anh (nhóm Gemini). Thời gian qua, anh cũng mở lớp dạy hát, sẵn sàng hỗ trợ các bạn trẻ mới vào nghề.

Bằng Cường biết ơn bà xã vì không chỉ giúp chồng luyện thanh mỗi ngày mà còn là điểm tựa kinh tế và tinh thần, âm thầm lùi về phía sau để anh tỏa sáng.

Cặp đôi kết hôn năm 2023 sau 4 năm hẹn hò. Họ hòa hợp về mọi thứ, từ tính cách đến công việc dù chênh nhau 12 tuổi. Giọng ca Ngày hạnh phúc trở nên cầu tiến, sống tích cực hơn sau ngày kết hôn.

Chia sẻ với VietNamNet, Bằng Cường nói anh và vợ chọn cuộc sống nhẹ nhàng, yên bình. Đều là ca sĩ, cả 2 thấu hiểu, bao dung nên đời sống trôi qua nhẹ nhàng. Họ tìm kiếm tiếng cười trong tổ ấm từ khoảnh khắc quây quần bên nhau mỗi ngày.

Năm 2024, Bằng Cường đón con gái đầu lòng chào đời. Lần đầu tiên được làm cha ở tuổi ngoài 40 nên ca sĩ không tránh khỏi bỡ ngỡ.

“Với tôi, khi người đàn ông lập gia đình cần có trách nhiệm bao bọc vợ con bước qua mọi sóng gió, khó khăn. Tôi mãn nguyện với tổ ấm hiện tại, cũng không còn tham vọng hay mong cầu gì lớn lao”, anh chia sẻ.

Bằng Cường sinh năm 1981, là cháu của nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn. Anh được khán giả biết đến qua những ca khúc tự sáng tác và thể hiện như: Yêu cô bạn thân, Thần thoại, tình yêu đẹp, Ngày hạnh phúc, Hình bóng em, Dòng sông buồn...

