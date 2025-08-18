Ca sĩ Khánh An - Á quân Solo cùng Bolero 2024 - tổ chức buổi giới thiệu MV Tìm mẹ trong mơ tại TPHCM, có nhiều nghệ sĩ đến dự như: NSƯT Phi Điểu, nghệ sĩ Thanh Hiền, NSƯT Như Huỳnh...

Khánh An làm MV này để tưởng nhớ người bà quá cố. Trong ký ức, bà luôn âm thầm ở bên, tiếp thêm sức mạnh để cô theo đuổi nghệ thuật.

Có giai đoạn, Khánh An và mẹ bận rộn đi làm xa, bà ở nhà hay ra cửa đứng ngóng con cháu. Khi trở về, ca sĩ mới biết bà đã không còn.

Ca sĩ Khánh An tại sự kiện. Ảnh: NVCC

"Tôi viết bài Tìm mẹ trong mơ bằng chính những gì sâu thẳm nhất trong tim mình. Đây là câu chuyện thật của mình nên mỗi lần hát, nước mắt tôi lại rơi. Bà chính là động lực, nguồn sức mạnh lớn nhất để tôi tiếp tục con đường nghệ thuật", 10X nghẹn ngào.

Là sáng tác đầu tay, Khánh An không đặt nặng sự trau chuốt, bài bản mà hướng tới cảm xúc.

Tại sự kiện, nghệ sĩ Phi Điểu nói từng đóng nhiều MV ca ngợi ơn sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ nhưng sản phẩm này khiến bà xúc động hơn cả vì cô bé 18 tuổi đã chạm đến tim bà.

"Điều tôi tâm đắc nhất là Khánh An đã biến mất mát, đau thương thành động lực sáng tác. MV thực sự lấy đi nước mắt không chỉ riêng tôi mà hứa hẹn sẽ nhận được sự đồng cảm của khán giả", bà chia sẻ.

Trích đoạn MV "Tìm mẹ trong mơ"

Ca sĩ Khánh An sinh năm 2006 ở TP Hà Nội, hiện là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Cô là Á quân Giọng hát Việt nhí 2019 và Á quân Solo cùng Bolero 2024.

Cô đam mê, theo đuổi dòng nhạc quê hương, bolero. Các sản phẩm hát cover tiêu biểu của nữ ca sĩ như: Tìm em câu ví sông Lam đạt 36 triệu lượt xem, Hai quê - 6,5 triệu, Xin em đừng khóc vu quy - 7,8 triệu...

Tuổi 18, Khánh An ra dáng thiếu nữ với nhan sắc trong trẻo. Cô từng gặp khó khăn về giọng hát ở tuổi dậy thì nhưng sau đó sớm lấy lại phong độ nhờ chăm chỉ luyện thanh nhạc.