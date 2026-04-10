Từ thủ khoa violin đến nghệ sĩ kể chuyện bằng âm nhạc

- Từ cậu bé 8 tuổi đỗ thủ khoa violin đến á quân "Anh trai say hi", gia đình định hướng nghệ thuật sớm đã tạo nền tảng gì cho Bùi Trường Linh ?

Ngay từ nhỏ tôi đã được tiếp xúc cả âm nhạc cổ điển lẫn âm nhạc trẻ - hai trường phái không đối lập mà bổ trợ nhau.

Bùi Trường Linh từng đỗ thủ khoa violin đầu vào năm 8 tuổi tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Nền tảng cổ điển cho tôi kỹ thuật và sự chỉn chu, âm nhạc trẻ cho tôi không gian kể câu chuyện của mình gần gũi hơn. Không có một khoảnh khắc cụ thể nào khiến tôi quyết định đi xa hơn vai trò nghệ sĩ violin - đó là cả một quá trình để kết nối với khán giả bằng câu chuyện cá nhân chứ không chỉ qua việc trình diễn.

- Chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn năm lớp 10 là bước ngoặt lớn. Sau nhiều năm, điều thay đổi về cảm hứng âm nhạc trong Bùi Trường Linh giữa hai nơi này thế nào?

Hà Nội với tôi là những ký ức trầm, nhiều suy tư và nội tâm. Khi vào Sài Gòn, tôi được tiếp xúc với môi trường cởi mở, nhịp sống nhanh hơn. Âm nhạc của tôi bây giờ là sự hòa trộn của cả hai - vẫn có những phần nội tâm nhưng cũng cởi mở và gần gũi. Tôi may mắn vì được lớn lên giữa hai không gian khác nhau để khi làm nhạc có thêm nhiều góc nhìn kể câu chuyện của mình.

Viết đến 4h sáng khúc ca tự hào ở Quảng trường Ba Đình

- "Đường tôi chở em về" nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều. Sau 6 năm, anh nhìn lại ca khúc ấy thế nào?

Đường tôi chở em về là một cột mốc lớn với tôi - vừa là cơ hội, vừa là trải nghiệm đáng nhớ. Khi một bài hát được đón nhận rộng rãi, việc có những ý kiến khác nhau là điều rất tự nhiên. Sau 6 năm, tôi thấy biết ơn vì tất cả những gì ca khúc đó mang lại. Nó không làm tôi thay đổi hoàn toàn cách sáng tác nhưng sẽ ý thức rõ hơn về việc mình đang kể câu chuyện gì và muốn mang lại cảm xúc như thế nào cho người nghe. Quan trọng với tôi vẫn là giữ được sự cân bằng - vừa lắng nghe, vừa giữ được màu sắc riêng.

Bùi Trường Linh tiết lộ tên của anh được ghép từ tên 2 ca sĩ Đan Trường và Quang Linh.

- Với "Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời", anh dùng âm nhạc kể chuyện lịch sử. Cảm xúc khi bài hát vang lên tại sự kiện A80 ở Quảng trường Ba Đình - và hành trình sáng tác ca khúc đó hẳn là đặc biệt?

Khi viết Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời, tôi chỉ bắt đầu từ một cảm xúc rất cá nhân - sự trân trọng và niềm tự hào khi tìm hiểu lịch sử đất nước. Tôi không nghĩ quá nhiều về việc ca khúc sẽ đi xa đến đâu. Nên khi bài hát được lan tỏa và vang lên ở một không gian đặc biệt như A80 tại Quảng trường Ba Đình với tôi vừa xúc động, vừa biết ơn.

Tôi là người thích học văn và lịch sử cũng có sự quan tâm nhất định nên khi bắt tay vào viết ca khúc này, tôi muốn tóm gọn nhiều dấu mốc lịch sử trong một bài hát nhưng nhận ra nếu đưa quá nhiều chi tiết bài sẽ thành một sự liệt kê, khó giữ được cảm xúc. Tôi chọn cách chắt lọc lại, giữ tinh thần của những văn kiện quan trọng như: Nam quốc Sơn Hà, Hịch tướng sĩ, Bình Ngô đại cáo và bản Tuyên ngôn độc lập của Bác Hồ, thể hiện theo cách mềm hơn để người nghe cảm nhận tự nhiên hơn. Cảm xúc đến tự nhiên và tôi viết liên tục đến khoảng 4h sáng thì hoàn thành ca khúc.

- Trước thềm concert "Từng ngày" ngày 11/4 tại TPHCM, anh ra mắt ca khúc và MV mới "Sớm như vậy". Anh chia sẻ thêm về sản phẩm này?

Sớm như vậy là bài tôi đã giữ khá lâu vì muốn tìm đúng thời điểm. Bài hát bắt đầu từ một câu hỏi mà tôi nghĩ nhiều người từng tự hỏi khi yêu ai đó: tại sao người ấy lại xuất hiện vào đúng lúc mình chưa đủ? Không phải không yêu, không phải không muốn - chỉ là chưa đủ trưởng thành để giữ lại một điều tốt đẹp khi nó còn ở bên mình. Giống như cách tôi từng làm với Đường chân trời, âm nhạc của tôi thường bắt đầu từ những điều mình nhìn thấy ở người khác rồi cộng hưởng với một phần nào đó trong nội tâm của mình.

MV lần này tôi muốn kể chuyện theo hướng rất hình ảnh: toàn bộ không gian như một vở kịch đã hạ màn - bàn tiệc còn đó, ánh đèn vẫn sáng nhưng người quan trọng nhất đã đi. Màu đỏ rực của sân khấu xen với màu xanh lạnh của ký ức, tất cả để người xem cảm được sự tương phản: rực rỡ nhưng cô đơn.

Học cách có trách nhiệm để trở thành chỗ dựa tương lai

- Mối tình 10 năm với bạn gái Thúy Hằng là cảm hứng cho "Dù cho mai về sau". Trong showbiz nhiều biến động, điều gì giúp anh tin vào sự bền vững đó?

Việc một mối quan hệ đi cùng nhau lâu dài không đến từ những điều lớn lao mà từ sự thấu hiểu và đồng hành trong những điều rất bình thường. Điều giữ cho tôi sự tin tưởng là cả hai đều hiểu công việc của nhau, tôn trọng không gian riêng và luôn chọn cách ở lại khi cần. Dù cho mai về sau là cách tôi ghi lại cảm xúc đó - không phải điều gì hoàn hảo mà là sự đơn giản, bền bỉ và đủ tin tưởng để cùng đi tiếp.

Còn về tương lai, tôi không nghĩ quá nhiều về việc phải trở thành một hình mẫu cụ thể nào đó. Những gì tôi có thể chuẩn bị là học cách sống có trách nhiệm hơn với bản thân và những lựa chọn của mình vì khi mình ổn định và rõ ràng với con đường của mình, mới có thể mang lại sự an tâm cho người bên cạnh sau này.

- Là bạn thân của nhiều nghệ sĩ trẻ, anh nhìn nhận thế nào về những bất đồng trong quá trình làm việc chung?

Trộm vía chưa có mâu thuẫn thật sự (cười). Chủ yếu là trong quá trình làm việc, mỗi người sẽ có những cảm xúc và chất liệu mình muốn thử nên sẽ trao đổi từ nhiều góc nhìn khác nhau. Với tôi đó là phần bình thường của làm nghề - phải có nhiều luồng ý kiến, nhiều thử nghiệm mới tìm ra được phương án tốt nhất. Khi mọi người đều hướng về mục tiêu chung là làm ra sản phẩm tốt, những trao đổi đó lại là điều tích cực giúp hiểu nhau hơn và làm việc hiệu quả hơn.

- Ngoài âm nhạc, anh có đam mê nào? Khi nào anh cảm thấy mình chỉ là một người bình thường?

Tôi thích đá bóng và chơi game - những bạn theo dõi tôi chắc biết tôi là fan cứng của T1. Đó là những khoảng thời gian để xả stress và cân bằng lại. Còn cảm giác "chỉ là người bình thường" thật ra khá hiếm vì tôi vẫn chọn giữ mọi thứ rất tự nhiên, không tách biệt nhiều giữa con người trên sân khấu và ngoài đời. Việc giữ nguyên nghệ danh buitruonglinh cũng là chủ đích: dù ở bất kỳ đâu, khán giả vẫn thấy phiên bản thật nhất của mình.

