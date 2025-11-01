Juky San kết hợp "Anh trai" Bùi Trường Linh

Ca sĩ Juky San vừa ra mắt MV Người đầu tiên. Đây là phiên bản mới của ca khúc solo trong chương trình Em xinh say hi.

Ca sĩ Juky San.

Người đầu tiên là ca khúc do Juky San sáng tác, từng giúp cô ghi dấu mạnh mẽ với nhiều thành tích ấn tượng và sự ủng hộ nồng nhiệt từ khán giả. Ca khúc hiện đạt hàng trăm triệu lượt xem - nghe trên các nền tảng trực tuyến.

Sau cuộc thi, nữ ca sĩ quyết định thực hiện một phiên bản mới của bài hát, đồng thời mời Bùi Trường Linh cùng tham gia đồng sáng tác và thể hiện.

Trên nền piano nhẹ nhàng, Juky San giữ nguyên chất giọng trong trẻo, còn Bùi Trường Linh mang đến sự trầm ấm và vững vàng trong cách nhả chữ. Hai chất giọng tưởng chừng đối lập lại hòa quyện khá tự nhiên, cùng kể một câu chuyện tình buồn.

"Em xinh" Juky San kết hợp cùng "Anh trai" Bùi Trường Linh làm mới bản hit.

Một điểm thú vị là hình ảnh trong MV mang đậm hơi hướng anime (phim hoạt hình - PV), gợi liên tưởng đến 2 nhân vật nổi tiếng Eren và Mikasa trong Attack on Titan.

Ngoài đời, cả Juky San và Bùi Trường Linh đều có niềm đam mê đối với anime. Đây cũng trở thành nguồn cảm hứng để bộ đôi Em xinh - Anh trai thể hiện Người đầu tiên theo cách mới mẻ hơn.

Juky San đánh giá Bùi Trường Linh là người em tài năng và dễ thương. Cô vui vì cả 2 có sự kết hợp ăn ý, tạo nên tiết mục song ca ấn tượng.

Juky San tại "Em xinh say hi".

Juky San sinh năm 1998, được biết đến như một "hiện tượng cover" với những ca khúc cover ăn khách như Cầu hôn, Em dạo này, Yêu em dại khờ...

Năm 2019, cô tham gia cuộc thi Giọng hát Việt, là thí sinh thuộc đội Hồ Hoài Anh, sau đó gây chú ý khi cho ra mắt dự án cover các bản nhạc phim Hoa ngữ (được viết lại lời Việt cùng bản phối mới).

Năm 2021, Juky San phát hành MV Phải chăng em đã yêu, đạt nhiều thành tích. Thời gian qua, Juky San được chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi.

MV "Người đầu tiên" của Juky San và Bùi Trường Linh

Ca sĩ Phúc Anh làm điều ấm lòng

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, ca sĩ Phúc Anh vừa hoàn thành chặng đường cuối cùng của hành trình 54 dân tộc Việt Nam.

Trong 7 ngày, cô đi từ TPHCM đến Thái Nguyên, Hà Giang, Điện Biên, Quảng Trị, Đà Nẵng và Khánh Hòa để gặp 27 dân tộc còn lại gồm: M’Nông, La Ha, Bố Y, Lô Lô, Hà Nhì, Sán Dìu, Bru - Vân Kiều, Tà Ôi, Cơ Tu...

Dự án âm nhạc kết hợp thiện nguyện bắt đầu từ cuối năm 2024 đến nay. Phúc Anh đi đến từng địa phương hát, sáng tác, quay MV và phim tài liệu.

Bức tranh bông sen được hoàn thiện bởi trẻ em của hơn 50 dân tộc. Ảnh: NVCC

Không chỉ hát, cô còn cùng họ sống, sẻ chia niềm vui và khó khăn; trao học bổng, những phần quà và các hoạt động hỗ trợ cộng đồng khác.

"Ngay từ đầu, tôi đã xác định đây không chỉ là dự án nghệ thuật mà là hành trình của trái tim. Tôi muốn qua từng bước chân, từng khung hình, tiếng hát để mọi người cảm nhận được vẻ đẹp và lòng nhân ái của con người Việt Nam", ca sĩ chia sẻ.

Sau hơn 1 năm, Phúc Anh cũng hoàn thiện bức tranh hoa sen - được các em nhỏ vẽ dần qua từng vùng đất cô đặt chân đến.

Cô họ hoa hậu Đỗ Thị Hà tự hào về hành trình đầy ý nghĩa. Ảnh: NVCC

Cô nói: "Bức tranh này là lời tri ân dành cho đất nước và con người. Mỗi nét vẽ, mỗi màu sắc đến từ bàn tay của những em nhỏ - mầm non của Việt Nam. Tôi tin tình yêu và lòng tự hào dân tộc sẽ luôn nảy nở trong trái tim các em".

Gặp gỡ, tiếp xúc hơn 50 dân tộc, Phúc Anh nói mỗi dân tộc tuy khác nhau về ngôn ngữ, phong tục nhưng có điểm chung ở lòng nhân hậu, khát khao sống tốt và yêu thương - điều khiến cô tin rằng âm nhạc thật sự có thể hàn gắn mọi khoảng cách.

MV "Trẻ vùng cao"