Đại uý Bùi Tuấn Ngọc từng là học viên ưu tú của Trường Đại học VHNT Quân đội và bắt đầu về công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội khi mới 21 tuổi. Anh luôn thấy mình may mắn vì trong đời được là học trò của Đại tá, NSND Hồng Hạnh và Đại tá, NSND Hà Thuỷ.

Đại uý Bùi Tuấn Ngọc sinh năm 2000.

Năm 2017, anh là 1 trong 11 người được tuyển vào hệ quân nhân của khoa Thanh nhạc Đại học VHNT Quân đội. Đó là bất ngờ lớn với Bùi Tuấn Ngọc và gia đình bởi trước đó chưa bao giờ nghĩ tới việc đi theo con đường ca hát chuyên nghiệp.

“Con đường nghệ thuật chuyên nghiệp đến với tôi đầy bất ngờ. Từ khi lên cấp 3, tôi bắt đầu đăng ký tham gia CLB văn nghệ của trường THPT Hòn Gai (Tỉnh Quảng Ninh). Ở đây tôi đã tìm thấy những người bạn chung đam mê, cùng nhau lập nên một band nhạc học sinh tên là Cơm Band. Chúng tôi đã ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên mang tên Thu Chờ, ca khúc khi đó may mắn được các bạn trẻ ở Quảng Ninh đón nhận. Sau đó, tôi cũng tham gia vào các cuộc thi văn nghệ cấp trường, cấp tỉnh và đạt được những kết quả tốt.

Năm 2017, tình cờ tôi đọc được thông báo tuyển sinh của Trường Đại học VHNT Quân đội. Ngay khi nhận được sự đồng tình của bố mẹ, tôi đã đăng ký dự thi và miệt mài ôn luyện mang theo mong muốn được thử sức với ước mơ của chính mình. Nhân duyên đã mỉm cười với tôi một cách đầy bất ngờ, tôi và gia đình đã vỡ òa niềm vui khi nhận được giấy báo trúng tuyển, khoảnh khắc đó dù đã trôi qua 8 năm nhưng mỗi khi nghĩ lại cảm xúc vẫn không ngừng dâng trào”, anh nhớ lại.

Đại uý Tuấn Ngọc cùng NSND Hồng Hạnh và Hà Thuỷ.

Tuấn Ngọc may mắn được học NSND Hà Thuỷ nhưng ban đầu rất lo lắng vì cô nghiêm khắc. "Một hai buổi đầu cứ nghe đến việc lên lớp là tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, có khi thức đến gần sáng đọc đi đọc lại các kiến thức mà cô đã dạy để mong hôm sau lên lớp trả bài kết quả sẽ đạt được tốt nhất. Cô rất nghiêm khắc nhưng cũng rất kiên nhẫn với tôi, nắn nót sửa cho tôi từng nốt nhạc mà tôi chưa hát đúng, từng ca từ mà khi đó tôi non nớt chưa hiểu sâu sắc được. Vừa dạy về nghề nhưng cũng vừa dìu dắt tôi những bước đi đầu tiên trên con đường trở thành một chiến sĩ - nghệ sĩ", Tuấn Ngọc kể.

Không chỉ may mắn được NSND Hà Thủy dìu dắt từ những ngày đầu bước chân vào giảng đường Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Tuấn Ngọc còn luôn trân trọng một người thầy đặc biệt khác trong hành trình nghề nghiệp của mình - Đại tá, NSND Hồng Hạnh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.

Với Tuấn Ngọc, Đại tá - NSND Hồng Hạnh không chỉ là người chỉ huy, người lãnh đạo trực tiếp mà còn là một người thầy đúng nghĩa trong nghề. Tuấn Ngọc kể: “Ở cô, tôi học được tác phong làm nghề nghiêm túc, bản lĩnh của người nghệ sĩ trong môi trường quân đội, cũng như tinh thần trách nhiệm với từng ca khúc mà mình thể hiện, từng chương trình nghệ thuật mình tham gia.

Tôi luôn cảm thấy biết ơn vì Đại tá, NSND Hồng Hạnh luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện và trao cơ hội cho thế hệ trẻ được thử sức, được cọ xát và trưởng thành. Chính sự tin tưởng và ngọn lửa đam mê mà cô bền bỉ truyền lại đã trở thành động lực để những chiến sĩ - nghệ sĩ trẻ như tôi vững tin hơn trên con đường cống hiến, tiếp nối truyền thống của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội".

Tuấn Ngọc về công tác tại nhà hát khi mới 21 tuổi và mang quân hàm Thiếu úy QNCN khi đó. Tháng 5 năm 2022, anh được bổ nhiệm là Bí thư Đoàn cơ sở của Nhà hát, là Bí thư Đoàn cơ sở trẻ nhất toàn quân.

Không chỉ có giọng ca ấn tượng, Tuấn Ngọc còn sáng tác rất nhiều ca khúc được khán giả đón nhận như: Cha tôi người lính Biên phòng, Cô gái Viêng Chăn, Ai về quê hương tôi Quảng Ninh, Bông hồng kiêu hãnh, Người lính đôi mươi, Lạy Mẫu Anh Linh...

Bùi Tuấn Ngọc vừa là ca sĩ, vừa là nhạc sĩ.

Nam ca sĩ cho biết mỗi khi anh nhận được một niềm vinh dự hay niềm vui đều nghĩ tới gia đình, bố mẹ đầu tiên. "Nếu không có gia đình, tôi không thể được sinh ra, được sống và lớn khôn được. Nếu không có những người thầy, tôi không thể trưởng thành được. Nếu không có những người bạn tốt, đồng đội tốt, tôi khó có thể làm được mọi thứ trọn vẹn", Tuấn Ngọc tâm sự.

Nam ca sĩ có sở thích nghiên cứu, yêu thích lịch sử, văn hoá dân gian, mỹ thuật và mọi thứ liên quan đến nghệ thuật. Nếu có thời gian, anh chỉ dành cho gia đình và những người mình yêu thương. Nam ca sĩ không có thói quen hoạch định kế hoạch xa mà chỉ cố gắng hoàn thiện bản thân từng ngày, vạch ra việc muốn thực hiện trong khả năng.

Tuấn Ngọc ở đời thường.

"Tôi luôn mong muốn mỗi ngày trôi qua sẽ có thêm nhiều trải nghiệm tốt, kinh nghiệm sâu sắc. Đó chính là những hành trang quan trọng nhất để tôi có thể vững bước chinh phục ước mơ, đam mê âm nhạc và khát vọng cống hiến của mình”, Tuấn Ngọc chia sẻ.

Tuấn Ngọc chia sẻ về bố (Nguồn: VTV)