Hai ngày nay, mạng xã hội bàn tán về câu đùa bị cho là kém duyên của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng trên ảnh của cha con Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn, NSND Xuân Bắc.

Cụ thể, Xuân Bắc đăng ảnh chụp cùng con trai là Khánh Minh (sinh năm 2007) đang cởi trần với câu chuyện hài hước về tập gym.

Bài đăng nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn với 73 nghìn biểu cảm, hơn 600 bình luận và 165 lượt chia sẻ. Phần lớn người dùng mạng tấm tắc khen ngoại hình của em Khánh Minh và văn phong hài hước của Xuân Bắc.

Tuy nhiên, một bộ phận bình luận khiếm nhã, dung tục về cơ thể Khánh Minh, nhất là khi em mới 18 tuổi. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng trêu: "Bố con cùng ngon".

Vì vậy, NSND Xuân Bắc nhắc nhở các tài khoản nói trên: "Đề nghị các bạn bình luận văn minh nhé. Có thể bày tỏ quan điểm, nhận thức cá nhân nhưng không dùng lời lẽ không phù hợp. Xin cảm ơn".

Đáng chú ý, bình luận nghiêm nghị của Xuân Bắc bị gán ghép, gây hiểu nhầm là anh đang đối đáp ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Ồn ào hy hữu xảy ra giữa ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và cha con NSND Xuân Bắc. Ảnh: FBNV

Nội dung này nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Nhiều người dùng mạng hả hê, cho rằng Đàm Vĩnh Hưng bình luận khiếm nhã nên bị Cục trưởng Xuân Bắc dằn mặt.

Câu chuyện càng thêm ồn ào khi giọng ca 7X cũng âm thầm sửa câu đùa "Bố con cùng ngon" thành ký tự trái tim.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chính thức lên tiếng về vụ thị phi hy hữu. Theo chia sẻ, Xuân Bắc đã gọi cho Đàm Vĩnh Hưng làm rõ các hiểu lầm, mối quan hệ giữa đôi bên vẫn bình thường.

"'Em vẫn đáng yêu và vô cùng chân tình như ngày nào! Gọi điện thoại và nói một câu làm tôi thật ấm lòng: 'Sao anh phải sửa bình luận? Anh với em bao nhiêu năm mà... Vẫn luôn có những người chỉ muốn hiểu theo cách của họ dù mười mươi sự việc không như họ suy diễn'", nam ca sĩ viết.

Đàm Vĩnh Hưng nói thêm không sợ điều gì nếu không làm sai và nhấn mạnh bình luận của Xuân Bắc dành cho nhóm người dùng mạng kém văn minh, không phải anh.

Về phía mình, Xuân Bắc chuyển bài đăng nói trên sang trạng thái hạn chế bình luận.

Ngày 22/10 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo lấy ý kiến Dự thảo Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng. NSND Xuân Bắc - Cục trưởng Cục NTBD cho rằng với bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ như hiện nay, việc ứng xử có văn hóa trên mạng không chỉ là yêu cầu về đạo đức mà còn là trách nhiệm xã hội của mỗi cá nhân và tổ chức. Theo đó, hình ảnh, ngôn từ và hành vi trên mạng đều góp phần phản ánh trình độ văn hóa của người sử dụng. Nếu người dùng mạng xã hội thiếu ý thức, thẩm mỹ và chuẩn mực, môi trường này sẽ nhanh chóng bị chi phối bởi những nội dung lệch lạc, phản cảm. Xuân Bắc đề nghị tăng cường quản lý các đơn vị cung cấp dịch vụ và nội dung trên mạng đồng thời phải có quy định rõ ràng hơn về mỹ cảm và trách nhiệm văn hóa. Anh cũng lưu ý khi xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên không gian mạng cần chú trọng khía cạnh "văn hóa trong hành vi" thay vì chỉ nói chung chung. "Hai người có thể cùng thực hiện một hành động nhưng người có văn hóa sẽ thể hiện khác. Văn hóa không chỉ là khái niệm trừu tượng mà phải được thể hiện cụ thể qua cách ứng xử, giao tiếp, tương tác mỗi ngày", Xuân Bắc chia sẻ. NSND cho rằng mỗi cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hay cá nhân đều cần xây dựng văn hóa riêng trong môi trường số, từ văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp đến văn hóa nghề nghiệp. "Khi tất cả đều hướng đến những giá trị tích cực, chúng ta sẽ có một không gian mạng tử tế, nơi thông tin được chia sẻ có trách nhiệm và nhân văn", anh nhấn mạnh.

Tiên Lê