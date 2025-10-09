Bên cạnh bố Khắc Triệu và mẹ Cẩm Vân, nhiều nghệ sĩ đến mừng CeCe Trương ra EP đầu tay như: nhạc sĩ Huy Tuấn, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Hiền Mai, MC Trác Thúy Miêu, ca sĩ Nguyễn Hùng...

Tại sự kiện, CeCe Trương bật khóc khi nhắc đến những tổn thương đã qua. Danh ca Cẩm Vân lên sân khấu động viên con gái cũng không kìm được nước mắt.

Đàm Vĩnh Hưng - người chú thân thiết chứng kiến hành trình trưởng thành của CeCe Trương - nói thương nhưng cũng nhắc nhở nữ ca sĩ nên thay đổi.

Đàm Vĩnh Hưng ôm CeCe Trương, cho cô lời khuyên chân thành.

"Chú rất bất ngờ khi con lại chịu đựng nhiều đến vậy. Sao con lại chọn cách đó? Không! Từ bây giờ phải thay đổi. Con còn trẻ, được quyền thất bại nhiều lần nữa. Chỉ có chú không còn đủ trẻ để được quyền đó. Lần nào gặp nhau, con cũng cười toe toét, chú đâu biết trong con chất chứa nhiều nỗi niềm như vậy", anh nói.

Dù vậy, Đàm Vĩnh Hưng vui khi CeCe Trương đến lúc bộc lộ tài năng, cá tính rõ nét. Anh tin những vết thương tâm lý giúp nữ ca sĩ hát hay hơn xưa nhiều lần.

EP Những đường cong thẳng hàng gồm 4 bài: Thoát, Đi đi, Lửa tắt và Không còn là người đánh dấu sự lột xác của ca sĩ CeCe Trương từ âm nhạc đến ngoại hình.

Các bài hát phản chiếu từng phiên bản khác nhau của cô trên hành trình đi qua những tổn thương, đau khổ để học được cách buông bỏ và tìm lại chính mình.

Cẩm Vân xúc động bên con gái.

Cô giải thích tựa đề Những đường cong thẳng hàng là hành trình trưởng thành, biến sự hỗn loạn (những đường cong) thành trật tự (thẳng hàng), từ đó tìm thấy ánh sáng ở cuối con đường.

Sản phẩm kết hợp nhiều thể loại, chất liệu, từ pop ballad - Thoát, electro pop - Đi đi, soul R&B - Lửa tắt đến pop R&B - Không còn là người đế diễn tả chuỗi cảm xúc phức tạp: khi tổn thương, trầm lắng, khi khắc khoải, lạc lõng.

Trong EP, cô gái quyết liệt ra đi khi tình yêu đã đến điểm dừng. Nhưng sau tất cả, cô thấy trống trải, nhận ra vì tình yêu mà đánh mất chính mình.

CeCe Trương truyền tải một thông điệp xuyên suốt: Tình yêu có thể đổi thay nhưng từ nỗi đau, con người vẫn có thể tìm thấy sức mạnh và tự do.

Trừ bài cuối Không còn là người, 3 bài đầu đều do CeCe Trương sáng tác từ trải nghiệm cá nhân, không chỉ chuyện tình cảm, bạn bè mà còn những vấn đề của hành trình trưởng thành.

"Có những ngày tôi kiệt sức đến mức ngất xỉu, có lúc tưởng chừng không còn năng lượng để tiếp tục, thậm chí phải nhờ đến hỗ trợ y tế để vượt qua vấn đề tâm lý", cô kể về lý do viết nhạc.

Người đồng hành đắc lực cùng CeCe Trương là nhà sản xuất Duy Trần - giảng viên Học viện Âm nhạc Musicians Institute, tốt nghiệp thạc sĩ tại Đại học Nam California. Anh là thành viên của đội sản xuất âm nhạc cho album Mythologies II từng được đề cử Grammy 2024.

Trích đoạn MV "Đi đi" quay tại New York, Mỹ

Ảnh: NVCC