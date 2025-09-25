Như VietNamNet đưa tin, nhạc sĩ Nguyễn Vũ qua đời vào 17h20' ngày 24/9 do nhồi máu cơ tim tại nhà riêng, hưởng thọ 81 tuổi.

Linh cữu nhạc sĩ được quàn tại tư gia (đường Nghĩa Hưng, phường Tân Hòa, TPHCM). Tang lễ diễn ra từ ngày 25/9, đến 5h ngày 26/9 sẽ tiến hành di quan, đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa. Gia đình xin miễn phúng điếu kể cả hoa, trái cây và nhang đèn.

Khi phóng viên liên hệ, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cáo lỗi phản hồi muộn vì vừa trở về từ đám tang nhạc sĩ Nguyễn Vũ. Anh sốc và đau lòng khi người chú yêu quý qua đời đột ngột, nhất là khi Giáng sinh sắp đến.

Trước khi rời đi, Đàm Vĩnh Hưng bần thần nhìn "ngôi nhà nhỏ ấm cúng quen thuộc nằm trong con hẻm ngoằn ngoèo của khu xóm đạo" mà bao lần anh đến thăm ông. Chỉ là từ nay, anh không thể gặp nhạc sĩ gạo cội ở đó mỗi dịp Tết nhất, Giáng sinh.

Về nhạc phẩm Bài thánh ca buồn, anh mê mẩn từ hồi còn là học sinh, mãi sau này trở thành ca sĩ mới dám hát. Lúc thu âm, anh và công ty chủ động tìm số, liên hệ ông để gửi tiền tác quyền.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Ảnh: NVCC

Nhạc sĩ Nguyễn Vũ tỏ ra ngạc nhiên vì khi ấy chưa từng được bên nào liên hệ trả phí như vậy, từ đó đôi bên trở nên thân quen.

Khi ra sản phẩm cuối cùng của dự án Dạ khúc cho tình nhân, Đàm Vĩnh Hưng đến nhà nhạc sĩ Nguyễn Vũ tặng album vì có 2 sáng tác của ông trong mashup Tuổi xa người.

Đến nay Đàm Vĩnh Hưng vẫn giữ nguyên trong lòng kỷ niệm đẹp khi song ca nhạc phẩm cùng Mỹ Tâm dưới bàn tay dàn dựng của cố đạo diễn Huỳnh Phúc Điền.

"Khi Tâm xuất hiện từ vùng hào quang với tà áo dài trắng, tôi cảm giác không gian lung linh hơn. Anh Điền còn cho hạ dàn đèn 'ngàn sao' từ trên cao xuống sát gần chúng tôi. 20 năm trước, đó là một 'chiêu' tuyệt diệu đối với khán giả và cả ca sĩ. Tất cả đủ để thấy sự trân trọng của chúng tôi dành cho Bài thánh ca buồn", ca sĩ nói.

Danh ca Elvis Phương chết lặng trước tin dữ. Không chỉ là người hát Bài thánh ca buồn thành công nhất, hai người còn có tình bạn hơn 60 năm, vượt xa mối quan hệ đồng nghiệp. Họ thân đến nỗi xem nhau như anh em ruột, gọi cha của người còn lại là "ba".

Hôm 20/9, hai người gặp nhau hàn huyên hàng giờ chuyện xưa. Elvis Phương nói đi Mỹ 1 tuần sẽ về thăm bạn già, đồng thời tiến hành thu âm album chuyên đề Nguyễn Vũ gồm 10 bài với 6 bài mới và 4 bài cũ: Lời cuối cho em, Nhìn nhau lần cuối, Bài cuối cho người tình và Đi tìm kỷ niệm.

Nguyễn Vũ và Elvis Phương. Ảnh: FBNV

Nguyễn Vũ đòi thu lại Bài thánh ca buồn, Elvis Phương vui vẻ trêu: "Nếu thấy dài quá, tao sẽ sửa vài câu cho dễ hát đó nghe". Thấy bạn già vui vẻ đồng ý, nam danh ca cười to: "Lần đầu tao thấy mày dễ dãi đến vậy".

Tối 24/9 (giờ Việt Nam), Elvis Phương lên máy bay sang Mỹ, không hề hay biết nhạc sĩ Nguyễn Vũ mất gần như cùng thời điểm. Đến 20h ngày 24/9 (giờ Mỹ), ông vào nghỉ tại một khách sạn ở San Jose, California mới hay tin bạn đã không còn tại thế.

Cùng độ tuổi ngoài 80, Elvis Phương hiểu sự vô thường, ai cũng có thể ra đi bất cứ lúc nào nhưng không khỏi đau buồn. Vì từ nay, ông đã mất "người bạn dễ thương nhất".

Đàm Vĩnh Hưng hát "Bài thánh ca buồn"