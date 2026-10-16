Đàm Vĩnh Hưng dành nhiều tâm huyết cho biệt thự mới với mong muốn con trai Polo Huỳnh có không gian sống và học tập tốt. Nam ca sĩ có lúc bật khóc vì áp lực khi cùng lúc vừa chăm con, vừa ca hát, kinh doanh và xây nhà.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng vừa chia sẻ loạt ảnh phối cảnh biệt thự tại Quận 2 (cũ), TPHCM. Căn nhà hiện đang thi công phần móng, dự kiến hoàn thành vào tháng 5/2027.

Phối cảnh mặt tiền căn biệt thự của Đàm Vĩnh Hưng.

Theo bản thiết kế, ngôi nhà mang phong cách hiện đại với các tầng giật cấp, mái dốc màu xám, tường ốp đá sáng màu và những mảng kính lớn. Cây xanh được bố trí từ sân vườn, ban công đến mái nhà, tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp như danh ca Cẩm Vân, ca sĩ Quang Linh, Quang Dũng, NSƯT Bảo Quốc... gửi lời chúc mừng, đồng thời dành lời khen cơ ngơi mới của Đàm Vĩnh Hưng.

Chia sẻ với VietNamNet, nam ca sĩ thừa nhận quá trình xây nhà không diễn ra suôn sẻ như dự tính ban đầu. Công trình liên tục phát sinh những vấn đề ngoài dự kiến, buộc anh phải điều chỉnh kế hoạch và chấp nhận thời gian hoàn thiện kéo dài hơn mong muốn.

Nam ca sĩ có mặt ở công trình theo dõi tiến độ thi công.

Dù công trình đã khởi công, anh và đội ngũ thiết kế vẫn tiếp tục điều chỉnh để có bản hoàn thiện cuối cùng.

“Ngày xưa tính nết tôi khó chịu lắm! Không bao giờ xây nhà 2 năm. Rồi tuổi tác và thời gian khiến mình cũng phải mềm ra và tự uốn dẻo theo những điều khách quan không thể làm khác đi được.

Mọi dự tính dọn vào trước Tết đều không thành nên tôi đành phải chấp nhận đến tận tháng 5/2027 sẽ về nhà mới!”, giọng ca Say tình chia sẻ với phóng viên.

Không gian nhà mới của Đàm Vĩnh Hưng.

Kinh nghiệm từ những lần xây nhà trước giúp Đàm Vĩnh Hưng xác định rõ các hạng mục cần ưu tiên ở công trình lần này. Nam ca sĩ chú trọng tối ưu không gian, hạn chế đồ đạc, đồng thời đầu tư hệ thống thang máy, điều hòa, thiết bị vệ sinh, chống thấm và chiếu sáng ở mức tốt nhất nhằm bảo đảm sự tiện nghi cho các thành viên trong gia đình.

Nam ca sĩ đặc biệt dành sự quan tâm cho con trai Polo Huỳnh khi bố trí phòng học, phòng chơi và phòng ngủ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, học tập hàng ngày của bé.

Tháng 12/2025, Đàm Vĩnh Hưng hoàn tất việc bán căn biệt thự tại cư xá Bắc Hải, TPHCM sau 17 năm gắn bó. Nam ca sĩ cho biết quyết định chuyển nhà xuất phát từ mong muốn rút ngắn quãng đường đưa đón con trai đi học. Việc di chuyển từ nơi ở cũ khiến Polo phải thức dậy sớm và mất nhiều thời gian trên xe mỗi ngày.

Bận rộn với ca hát, kinh doanh quán cà phê, chăm sóc con trai và chuẩn bị nhà mới cùng các dự án âm nhạc, Đàm Vĩnh Hưng gần như không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Nam ca sĩ thừa nhận có những lúc mệt mỏi, áp lực, tự hỏi vì sao mình phải làm nhiều việc đến vậy. Thế nhưng những lần thử sống chậm lại cũng không mang đến cho anh cảm giác thoải mái.

Đàm Vĩnh Hưng từng bật khóc vì quá tải.

"Có những lúc tôi ấm ức đến bật khóc tự hỏi tại sao phải như vậy, vì điều gì và vì ai? Tôi cũng từng nhiều lần thử sống chậm lại nhưng khi đó lại thấy bản thân thật kỳ lạ. Bởi dù có thời gian nghỉ ngơi, công việc vẫn cứ dồn lại, sau đó còn nhiều hơn trước. Điều này khiến tôi có cảm giác không còn là chính mình nữa”, anh bộc bạch.

Với Đàm Vĩnh Hưng, bận rộn dường như đã trở thành một phần tính cách. Anh cho rằng bản thân cần làm nhiều việc cùng lúc mới đúng với năng lượng vốn có, đồng thời giữ suy nghĩ rằng cơ hội đến phải nắm bắt.

Đàm Vĩnh Hưng song ca với học trò Hoài Lâm

Đàm Vĩnh Hưng 55 tuổi, quê ở Quảng Nam. Từ đầu thập niên 2000 đến nay, anh hoạt động liên tục, gây chú ý với khán giả với nhiều thể loại âm nhạc như nhạc xưa, trữ tình, bolero và nhạc trẻ. Anh phát hành các album Hưng (2004), Dạ khúc cho tình nhân (2005), Tình ca hoài niệm (2006), Giải thoát (2007). Năm 2022, ca sĩ công bố có con nhưng giữ kín thông tin mẹ của bé

Ảnh, clip: NVCC