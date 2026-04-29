Không còn ham hố hơn thua, đấu đá

Tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng nói bản thân trở thành phiên bản hoàn toàn khác so với trước đây. Ca sĩ mềm tính, nhẹ nhàng, thay vì gai góc, xù xì và bất cần mà mọi người vẫn hay hình dung về anh.

“Tôi giờ không ham hố hơn thua, đấu đá trong nghề lẫn cuộc sống, chỉ mong đủ sức khỏe để ở cạnh con trai. Giai đoạn này tôi vui, hạnh phúc nhất sau những biến cố”, anh kể với VietNamNet.

Sự có mặt của con trai - bé Polo Huỳnh khiến Đàm Vĩnh Hưng thay đổi mọi thứ, từ cách sống, quan điểm làm nghề. Mọi kế hoạch cuộc đời anh từ chuyện nhỏ nhặt đến lớn lao đều dành sự ưu tiên cho con trai. Ca sĩ gọi Polo là lá chắn, là "hầm trú ẩn" lớn nhất của mình.

Hồi đầu tháng 2, Đàm Vĩnh Hưng khai trương quán cà phê tại Thảo Điền, TPHCM. Sau hơn 2 tháng, quán hoạt động tốt, thu hút lượng khách đều đặn mỗi ngày. Nhiều người từ các tỉnh thành lẫn hải ngoại đến chỉ để mong được gặp gỡ, chụp ảnh kỷ niệm với Đàm Vĩnh Hưng.

Đàm Vĩnh Hưng mở quán cà phê phong cách hoài cổ. Anh trưng bày nhiều ảnh các minh tinh thập niên xưa.

Những ngày rảnh, Đàm Vĩnh Hưng đều có mặt ở quán. Anh đón tiếp khách, sắp xếp từng chỗ ngồi và quán xuyến mọi việc được chu toàn.

Ca sĩ còn dành thời gian trò chuyện hay ngẫu hứng hát 1 số ca khúc đáp lại tình cảm mọi người. Đàm Vĩnh Hưng quan niệm lao động và kiếm tiền bằng chính sức mình nên không việc gì phải ngại.

Thương hiệu Đàm Vĩnh Hưng vẫn thế - không thay đổi!

Dịp lễ 30/4, ca sĩ ra mắt EP Tổ quốc gọi tên mình. Sản phẩm gồm 5 ca khúc đi cùng năm tháng: Bác đang cùng chúng cháu hành quân, Tổ quốc gọi tên mình, Đất nước trọn niềm vui, Tìm em câu ví sông Lam, Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh. Các bài hát vốn kinh điển, được Đàm Vĩnh Hưng làm mới qua các bản hòa âm, phối khí và lối thể hiện trẻ trung.

EP là món quà âm nhạc đặc biệt mà Đàm Vĩnh Hưng gửi đến khán giả nhân dịp đại lễ - như một lời nhắc nhớ rằng: Trong trái tim mỗi người Việt Nam, Tổ quốc luôn là tiếng gọi thiêng liêng nhất. Hiện Đàm Vĩnh Hưng ấp ủ nhiều kế hoạch chuẩn bị cho dự án kỷ niệm cột mốc 30 năm ca hát.

Anh giữ giá trị cho thương hiệu Đàm Vĩnh Hưng ra sao giữa cuộc đua sôi nổi từ các anh trai trên thị trường hiện nay?, Đàm Vĩnh Hưng phản hồi anh là 1 trong những gương mặt đầu tiên tham gia các chương trình thực tế khi loại hình này mới bùng nổ ở Việt Nam.

Tuy nhiên, mỗi người ở từng thời điểm đều có lựa chọn phù hợp. Ca sĩ tự tin với định hướng và con đường riêng.

“Thương hiệu Đàm Vĩnh Hưng vẫn thế, không có gì thay đổi. Tôi chỉ mong visa nổi tiếng của mình kéo dài thật lâu, được mọi người yêu thương để được làm nghề lâu dài”, anh nói.

