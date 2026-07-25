Đàm Vĩnh Hưng gần đây gây chú ý trên mạng xã hội sau màn kết hợp cùng rapper MCK trong một đêm nhạc. Nhiều đoạn video ghi lại phần trình diễn của anh được chia sẻ trên các nền tảng mạng xã hội thu hút lượt xem lớn cùng lượng các bình luận, chia sẻ.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kết hợp cùng rapper MCK.

Màn hòa giọng giữa Đàm Vĩnh Hưng và nam rapper Gen Z trong tiết mục Nếu như ta chẳng còn tạo ra sự đối lập mới lạ.

Chia sẻ với VietNamNet, Đàm Vĩnh Hưng nói anh vỡ òa hạnh phúc khi được đông đảo khán giả gen Z quan tâm, đón nhận ở tuổi 55.

"Đây là món quà, phần thưởng vô giá mà Tổ nghề dành cho tôi, đặc biệt là tình cảm của khán giả. Các bạn tiếp nhận 'chú Hưng' chân tình, nồng nhiệt. Tôi hạnh phúc lắm, cảm giác như một ca sĩ trẻ bắt đầu nổi tiếng”, anh kể.

Sự đón nhận của khán giả cũng là động lực để Đàm Vĩnh Hưng chuẩn bị cho cột mốc 30 năm hoạt động nghệ thuật. Ca sĩ đang lên kế hoạch tổ chức chuỗi liveshow, ra mắt album kỷ niệm.

Clip ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ về màn trình diễn gây sốt

Gần đây, nam ca sĩ đảm nhận vai trò giám khảo chương trình The Next Artist. Anh trực tiếp tham gia tuyển chọn những gương mặt tiềm năng, nổi bật các yếu tố để bước vào đêm tranh hạng quán quân.

Đàm Vĩnh Hưng đánh giá mặt bằng chung khá đồng đều. Khoảng 90% thí sinh có khả năng sáng tác, nhiều bạn còn tự sản xuất, hòa âm, bên cạnh giọng hát nổi bật.

“Các bạn xứng đáng là thế hệ nghệ sĩ mới, chủ động trong nhiều khâu của quá trình làm nghề. Vì vậy mỗi lần phải loại thí sinh, tôi đều đau lòng”, anh cho hay.

The Next Artist là show thực tế tìm kiếm và phát triển thế hệ nghệ sĩ trẻ theo format mới trong lĩnh vực giải trí. Không chỉ dừng lại ở việc phát hiện tài năng, chương trình còn hướng đến việc đào tạo và xây dựng lộ trình debut chuyên nghiệp cho các gương mặt tiềm năng. Trong suốt hành trình của chương trình, các thí sinh sẽ trải qua quá trình đào tạo và rèn luyện chuyên sâu ở nhiều kỹ năng cần thiết của một nghệ sĩ thế hệ mới như thanh nhạc, vũ đạo, trình diễn sân khấu, tư duy hình ảnh và kỹ năng làm việc trong môi trường giải trí chuyên nghiệp.

Ảnh, clip: NVCC