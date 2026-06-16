Dù đã chia tay nhiều năm, Đan Trường và Thủy Tiên cùng con trai xuất hiện thoải mái, thân thiện tại sự kiện, thu hút sự chú ý của khách mời.

Doanh nhân Thủy Tiên cho biết Đan Trường vốn kỹ tính trong chuyện chăm sóc bản thân. Nam ca sĩ tiết lộ duy trì việc làm đẹp đều đặn nhiều năm nay theo triết lý "phòng ngừa hơn chữa trị" thay vì chờ đến khi tuổi tác để lại dấu vết rõ rệt. Vợ cũ tin tưởng kinh nghiệm của anh.

Đan Trường hạnh phúc bên vợ cũ và con trai.

Sau khi kết hôn năm 2013 và chung sống 8 năm, hai người ly hôn tháng 7/2021 do khoảng cách địa lý và khác biệt trong suy nghĩ. Dù không còn là vợ chồng, họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thường xuyên trò chuyện và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt trong việc nuôi dạy con trai chung Thiên Từ.

Nhiều lần công chúng thấy họ cùng đưa con đi chơi, ăn uống hay thậm chí ở chung nhà tạm thời khi cần thiết, với tinh thần “hết tình còn nghĩa”. Đây được xem là mối quan hệ “khác bình thường” và hiếm thấy, luôn đặt lợi ích của con cái lên hàng đầu. Thủy Tiên hiện định cư tại Mỹ cùng con trai Thiên Từ.

Tại sự kiện, Minh Hằng là tâm điểm chú ý khi xuất hiện rạng rỡ bên cạnh Bảo Thy và Nhã Phương. Cô chia sẻ không phải người có lợi thế tự nhiên về da hay vóc dáng - tất cả đều đến từ nỗ lực duy trì nhiều năm. Ca sĩ tiết lộ do đặc thù công việc phải make-up liên tục trong thời gian dài quay phim, da cô từng bị tổn thương, phải tìm nhiều giải pháp chăm sóc.

Minh Hằng.

Sau khi kết hôn năm 2022 và sinh con đầu lòng năm 2023, Minh Hằng dành phần lớn thời gian cho gia đình nhỏ. Phải đến cuối 2024, cô mới trở lại với chương trình Chị đẹp đạp gió và giành danh hiệu Chị đẹp được yêu thích nhất.

Cú bật đó tiếp thêm động lực để tháng 11/2025, cô chính thức phát hành ca khúc Director - đánh dấu màn trở lại Vpop sau 7 năm vắng bóng. Minh Hằng chia sẻ chồng luôn ủng hộ việc cô quay trở lại với âm nhạc.

Đây là lần đầu tiên Nhã Phương xuất hiện tại sự kiện công khai kể từ khi sinh con.

Cũng tại sự kiện, Nhã Phương gây bất ngờ khi lộ diện với vóc dáng thon gọn, làn da căng bóng chỉ một thời gian ngắn sau khi sinh con thứ 3. Bảo Thy có mặt với tư cách khách mời. Cô đang tập trung cho cuộc sống gia đình bên chồng doanh nhân Phan Lĩnh và 2 con, thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện nhưng chưa có kế hoạch trở lại âm nhạc trong thời gian gần.

Ảnh: HG, video: HM