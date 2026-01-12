Ca sĩ Đan Trường gây chú ý khi trình bày ca khúc cùng tên với chủ đề phim Buông 2 - tác phẩm điện ảnh mới nhất của đạo diễn Mai Long, trong buổi ra mắt phim và chuỗi hài Tết: Chuyện tình thôn Tè, Con ngố bố khôn, Lớ ngớ vớ huy chương.

Nam ca sĩ chia sẻ nhiều cảm xúc cá nhân, đặc biệt là sự đồng điệu với thông điệp "buông để bình yên" mà bộ phim gửi gắm.



Đan Trường cho biết ban đầu không có ý định tham gia dự án nhưng khi được nhà sản xuất Quang Hưng mời và đưa ca khúc nghe thử, anh bất ngờ nhận ra tác phẩm rất hợp với chất giọng và cảm xúc của mình.

Ca sĩ Đan Trường hát ca khúc chủ đề nhạc phim "Buông 2".

"Tôi hơi kén bài hát. Cái gì hợp tôi nhận ngay, còn không sẽ từ chối. Nhưng lần này, chính năng lượng tích cực từ bộ phim cũng như ca khúc khiến tôi quyết định nhận lời vì thực sự thích nó", anh nói.

Nhắc đến chủ đề tình yêu, Đan Trường chia sẻ quan điểm khá khác biệt. Nếu nhiều người xem mối tình đầu là sâu đậm nhất, anh lại không nghĩ vậy. Theo nam ca sĩ, tình đầu chỉ là trải nghiệm ban đầu khi chưa hiểu hết về cảm xúc yêu đương. Phải đến những mối tình thứ hai, thứ ba hay thứ tư… khi đó tình cảm mới thực sự sâu sắc và khiến anh thấu hiểu hơn về tình yêu.

Đan Trường cho biết chính những mối tình nhiều trải nghiệm trước khi lập gia đình đã giúp anh hát nhạc tình cảm hay hơn, giàu cảm xúc hơn. Đan Trường cũng từng có những mối tình sâu đậm nhưng phải bỏ lỡ vì nhiều lý do.

"Có những người mà tôi nghĩ, nếu mình biết giữ lấy, có lẽ đã mang lại hạnh phúc suốt đời", ca sĩ trải lòng.

Đan Trường cho rằng vì từng đi qua những cảm xúc ấy nên anh càng cảm thấy có sự đồng điệu với ca khúc lần này. Bài hát giúp anh tái hiện nhiều kỷ niệm nhưng không theo hướng bi lụy.

"Buông ở đây không phải là vứt bỏ mà là buông những nặng lòng, tổn thương. Những điều tốt đẹp thì mình giữ lại, giống như giữ lại những hạt giống đẹp để gieo vào một cuộc sống bình yên hơn", anh chia sẻ.

Buông 2 (120 phút), do Quang Hưng làm Giám đốc sản xuất, được quay tại Hải Phòng (Hải Dương cũ) và Hà Nội. Phim tiếp nối hành trình sau biến cố của ông Mạnh ở Buông 1 - người tìm về cửa Phật và nhận ra bình an chỉ đến khi biết buông.

Phim quy tụ loạt nghệ sĩ nổi tiếng: NSND Quốc Trị, NSND Quốc Anh, NSND Trần Đức, NSND Hoài Thu, NSƯT Quang Tèo, NSƯT Minh Phương, NSƯT Đới Quân, NSƯT Thùy Liên, NSƯT Thu Hương, NSƯT Xuân Đồng, Tú Oanh, Thanh Hương, Quang Lâm, Mai Long… cùng dàn diễn viên trẻ: Phùng Huyền, Phùng Hiếu, Thục Anh, Quang Thuận, Đỗ Hiền…

Lý giải lựa chọn Phùng Đức Hiếu và Phùng Huyền vào hai vai chính, đạo diễn Mai Long cho biết không đặt nặng danh tiếng mà tìm những gương mặt có đời sống nội tâm phù hợp. Phùng Đức Hiếu - gương mặt quen thuộc của khung giờ vàng VTV được đánh giá "diễn tiết chế, chín chắn", còn Phùng Huyền mang đến sự hiền hậu, sâu lắng, có khả năng truyền tải cảm xúc bằng ánh mắt và sự im lặng.

"Khi đặt hai bạn trẻ bên cạnh dàn nghệ sĩ gạo cội, chúng tôi muốn tạo sự giao thoa giữa kinh nghiệm và sức sáng mới", đạo diễn chia sẻ.

Diễn viên Phùng Đức Hiếu trong phim.

Đạo diễn Mai Long cũng tiết lộ, trong quá trình quay phim, NSND Trần Đức bước hụt bậc thềm của tòa biệt thự, ngã sưng mặt, toàn thân đau ê ẩm. Tuy nhiên, vì sợ ảnh hưởng tới cả đoàn làm phim nên ngay lập tức NSND Trần Đức đã vượt đau đớn, yêu cầu ê-kíp quay khẩn trương vì sợ hôm sau mặt tím bầm, chậm tiến độ hoàn thành tác phẩm.

"Khi làm việc với những nghệ sĩ gạo cội, nhìn vào sự cố gắng của họ, cháy hết mình, đau vẫn tiếp tục hoàn thành vai diễn, chúng tôi trân trọng và biết ơn", đạo diễn bày tỏ.