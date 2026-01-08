Juky San biết buông bỏ để cứu chính mình

MV Ta cùng nhau quên niềm đau là sản phẩm đầu tiên trong năm mới 2025 của Juky San, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong màu sắc âm nhạc của nữ ca sĩ.

Ca khúc do chính Juky San chấp bút, kể câu chuyện cô gái lựa chọn chủ động rút lui, chấm dứt mối liên kết mang tính hủy hoại. Đây cũng là cách xử lý của nữ ca sĩ khi đối diện các mối quan hệ ngoài đời.

Juky San mạnh mẽ, tự buông bỏ các mối quan hệ để tự cứu mình.

Juky San cho biết cô luôn chọn cách rời đi khi nhận ra một mối quan hệ không còn mang lại sự tích cực, dù quyết định đó thường đi kèm dằn vặt, tiếc nuối và tổn thương.

Với Juky San, việc tiếp tục ở lại trong những mối quan hệ như vậy chỉ khiến cảm xúc bị bào mòn, khiến bản thân không còn đủ năng lượng để nghĩ đến những điều tích cực hay xây dựng một mối quan hệ lành mạnh hơn.

“Khi xung quanh vẫn còn những người yêu thương, nuôi dưỡng và giúp tôi trở nên tốt hơn, mình không thể để một mối quan hệ tiêu cực ảnh hưởng đến tất cả những điều tốt đẹp ấy”, Juky San bày tỏ.

Sản phẩm mang màu sắc house kết hợp nhạc điện tử, với tiết tấu nhanh, dồn dập nhưng vẫn giữ được cấu trúc giai điệu dễ nghe, quen tai.

Trong MV, Juky San xuất hiện với hình tượng gợi cảm, mạnh mẽ khác biệt rõ rệt so với hình ảnh ngọt ngào trước đây. Một điểm nhấn đáng chú ý của ca khúc là sự góp giọng của nữ rapper Liu Grace.

Juky San được yêu mến sau "Em xinh say hi".

Sau Em xinh say hi, Juky San là một trong những gương mặt để lại dấu ấn rõ nét. Sáu năm làm nghề, nữ ca sĩ ngày càng khẳng định bản thân là một nghệ sĩ đa năng.

Không chỉ sở hữu giọng hát cảm xúc, vũ đạo tốt mà cô còn chủ động sáng tác và định hình màu sắc âm nhạc riêng.

Sự thay đổi mạnh mẽ về phong cách thời gian qua giúp Juky San thu hút thêm đông đảo người hâm mộ, từng bước tạo vị trí riêng trong thị trường Vpop.

MV "Ta cùng nhau quên niềm đau" của Juky San

Đan Trường Ăn Tết xa xứ, dành thời gian cho con trai nhiều hơn

Ca sĩ Đan Trường cũng ra mắt MV Tinh hoa Tết Việt khi chỉ mới bước sang năm 2026 vài ngày. Bài hát gợi lên không khí nôn nao trong những ngày Tết đến xuân về, gửi gắm thông điệp ý nghĩa của việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, hy vọng năm mới rực rỡ hơn.

Đan Trường ra mắt MV Tết sớm.

Theo anh, Tết Việt hay những giá trị văn hoá truyền thống là điều đáng được trân trọng, giữ gìn. Nếu như những năm trước, Đan Trường tất bật đi diễn ở nhiều nơi thì năm nay anh quyết định dành thời gian tại Mỹ, để vừa đón năm mới bên con trai Mathis Thiên Từ vừa đi hát phục vụ bà con kiều bào xa xứ.

Dù đón Tết ở xa, Đan Trường vẫn chú trọng việc giáo dục cội nguồn cho con trai. Anh tiết lộ Mathis Thiên Từ tuy sinh sống tại Mỹ từ nhỏ nhưng luôn được cha dạy về những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam.

Ca sĩ tiết lộ kế hoạch đón Tết cùng con trai ở Mỹ.

Chính vì vậy, trong những ngày Tết sắp tới, anh vẫn sẽ duy trì các phong tục như lì xì, chúc Tết và mặc áo dài truyền thống. Đây là cách để anh giúp con hiểu và giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc dù ở bất cứ nơi đâu.

Nhìn lại 2025, Đan Trường cảm thấy biết ơn vì bản thân vẫn miệt mài với nghề, đặc biệt live concert Đan Trường 30 năm - Dấu ấn thanh xuân được xem là một cột mốc khó quên.

“Đây là một dấu ấn nhưng Đan Trường không cho phép mình dừng lại mà luôn cố gắng qua từng ngày để đáp lại tình cảm của khán giả”, anh bộc bạch.

Trích MV "Tinh hoa Tết Việt" của ca sĩ Đan Trường

Ảnh, clip: NVCC