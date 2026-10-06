Tiến sĩ, ca sĩ Nguyễn Khánh Ly nghẹn ngào nhớ lại những lần nghiêm khắc dạy dỗ ca sĩ Đặng Ngọc Anh, thậm chí có lúc hai cô trò "từ mặt nhau" trong phòng thu.

Chiều 6/10, ca sĩ Đặng Ngọc Anh - Quán quân dòng nhạc Thính phòng cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024 trình làng album Gửi mùa thu ở lại cùng MV Sau những ngày yêu xa.

Ca sĩ Đặng Ngọc Anh.

Album Gửi mùa thu ở lại gồm 8 tác phẩm được chắt lọc kỹ lưỡng, ghi dấu những giai điệu đi cùng năm tháng như: Nhớ về Hà Nội, Hà Nội đêm mùa đông, Cảm xúc tháng mười, Khi thành phố lên đèn, Hướng về Hà Nội, Bài ca Hà Nội, Hoàn Kiếm, Sau những ngày yêu xa.

Thử sức với những tác phẩm đã được các thế hệ đi trước thể hiện rất thành công, nữ ca sĩ 22 tuổi không tránh khỏi áp lực. Nhưng cô chọn gạt bỏ suy nghĩ phải hát hay hơn hay thay thế ai. Bằng hơi thở ngọt ngào của thế hệ Gen Z, Đặng Ngọc Anh xử lý câu chữ tự nhiên, biến kỹ thuật thanh nhạc phức tạp thành phương tiện nâng đỡ cảm xúc, đưa nhạc thính phòng đến gần hơn với khán giả đại chúng.

Điểm sáng nổi bật của dự án là MV Sau những ngày yêu xa - bản giao hưởng thính phòng do nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng sáng tác trên lời thơ Hà Quang Minh, được viết riêng cho giọng hát Đặng Ngọc Anh. Ca khúc khắc họa tình yêu lãng mạn, thanh lịch của người Hà Nội thời đại mới trên nền âm nhạc sang trọng.

Đặng Ngọc Anh từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Singapore) trước khi giành ngôi vị Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024.

Nhớ lại hành trình chinh phục bài hát, Đặng Ngọc Anh cho biết khi ghi hình MV, thử thách lớn nhất là phải bước ra khỏi vùng an toàn của một ca sĩ sân khấu để học cách kể chuyện bằng ánh mắt, biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể.

MV chọn hướng đi độc đáo khi kết hợp công nghệ 3D và trí tuệ nhân tạo (AI). Đạo diễn Việt Đặng cho biết, việc ứng dụng AI giúp tái hiện trọn vẹn một Hà Nội hoài niệm với tháp Hòa Phong trầm mặc, góc phố cổ liêu xiêu mái ngói dưới mưa hay bối cảnh Ga Hà Nội xưa cũ - điều mà việc quay thực địa hiện nay rất khó đáp ứng. Bằng việc giữ nguyên diễn xuất thực của Đặng Ngọc Anh và lồng ghép vào không gian ảo, MV vừa đảm bảo tính chân thực của cảm xúc con người, vừa tạo nên hiệu ứng thị giác mang tính nghệ thuật cao.

Giọt nước mắt trong phòng thu và tình thầy trò sâu nặng

Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly.

Đằng sau sản phẩm âm nhạc trị giá hàng tỷ đồng là câu chuyện xúc động về tình thầy trò giữa Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly và Đặng Ngọc Anh.

TS. Nguyễn Khánh Ly nghẹn ngào nhớ lại những lần nghiêm khắc dạy dỗ học trò, thậm chí có lúc hai cô trò "từ mặt nhau" trong phòng thu chỉ vì sự chỉn chu đến từng nốt nhạc, lời ca: "Khi Đặng Ngọc Anh đề nghị muốn làm album về Hà Nội và đặt bài nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, đó là ước mơ lớn mà ngay cả tôi ở tuổi đó cũng chưa dám nghĩ tới. Để có kinh phí làm sản phẩm, Đặng Ngọc Anh phải vay tiền bố mẹ và vay cả tôi. Nhìn học trò miệt mài đi hát, chắt chiu từng đồng cát-sê để sống trọn với đam mê, tôi vừa thương vừa tự hào".

Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng.

Sự dấn thân của Đặng Ngọc Anh cũng nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên có một ca sĩ trẻ 20 tuổi chủ động tìm đến đặt tôi viết một tác phẩm thính phòng. Ca sĩ trẻ hát nhạc nhẹ có rất nhiều cơ hội nhưng ca sĩ thính phòng thiệt thòi hơn nhiều. Sự táo bạo, quyết liệt của Đặng Ngọc Anh là điều tôi trân trọng".

Ngoài Tiến sĩ Nguyễn Khánh Ly, thạc sĩ, NSƯT Hà Phạm Thăng Long là người dạy dỗ từ những chi tiết nhỏ, tạo nền móng kỹ thuật thanh nhạc vững chắc giúp Ngọc Anh tự tin thể hiện các tác phẩm khó.

Tại lễ ra mắt MV, PGS.TS Tân Nhàn, Thiếu tướng - nhạc sĩ Đức Trịnh cùng NSND Phạm Ngọc Khôi cũng gửi lời chúc mừng tới Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam khi đã đào tạo nên một tài năng nghiêm túc, dám dấn thân vào con đường âm nhạc khó khăn nhưng đầy vinh quang.

Sinh năm 2004 tại Chương Mỹ (Hà Nội), Đặng Ngọc Anh từng giành Cúp Vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á 2024 (Singapore) trước khi giành ngôi vị Quán quân Tiếng hát Hà Nội 2024. Thay vì chọn giải pháp an toàn với đĩa đơn số hay nhạc nhẹ thịnh hành, cô gái trẻ đã dũng cảm chọn một con đường chông gai hơn nhưng đậm dấu ấn cá nhân.

MV "Những ngày yêu xa"

Ảnh: BTC